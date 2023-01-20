87歲的士司機灣仔失控連撞6車　一周前金鐘曾自炒翻側

灣仔的士司機連掃6車，揭恐怖駕駛前科。昨(19日)晚10時許，87歲梁姓的士司機，駕駛的士沿告士打道往中環方向行駛，至告士打道178號華懋世紀廣場對開，撞到一輛私家車，惟梁姓司機未有察覺，繼續前行約140米，途經謝斐道，轉入杜老誌道，再撞及6輛電單車及1輛私家車。

的士代理揭司機一周涉兩車禍

途人見狀喝停，救護員接報趕至，梁表示無傷，毋須送院。警員在場調查，同時聯絡相關車主，惟梁卻表現固執，屢次對警員聲稱自己駕駛無問題。不過，的士代理公司人員到場助查時，卻指他於本月12日，曾於金鐘夏慤道將的士撞壆翻側，整部的士損毀，令公司需花10多萬元購置新車。代理又向傳媒透露，梁在其公司租車約半個月，鑑於他租全更，故上次意外後仍再有出租的士予他，但今次意外後會斷然拒絕。

翻查資料，涉事的士司機於上周四(12日)下午4時許，曾在金鐘發生交通意外。當日梁駕駛的士沿夏慤道往中環行駛，至海富中心對開失控撞壆，繼而向右翻側。梁與姓葉60歲女乘客被困車內，需由消防員救出，兩人輕傷送院。

本港80歲或以上司機逾6000人

而根據運輸署截至去年4月30日最新數字，本港年過80的司機人數不少，其中80至89歲有6,295人；90歲或以上亦有265人。而本港最年長的有效正式駕駛執照持有人，年齡為100歲。根據《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)(《規例》)，所有駕駛執照持有人，包括的士司機，均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛。《規例》訂明，年滿70歲或以上的人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。