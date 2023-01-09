87歲老翁淋同事通渠水判囚15年 兩傷者入稟索償

87歲老翁曾以生果刀刺死女同事，判囚終身後獲假釋，4年前在葵涌百好護老中心向4名護理員淋潑通渠水，早前承認兩項蓄意淋潑腐蝕性液體罪，被判監禁15年。其中兩名女傷者上周五（6日）入稟高等法院，向經營百好護老中心的公司提出傷亡索償，惟入稟狀未列明申索金額。根據司法機構網頁顯示，案件排期在6月23日作核對列表審核聆訊。

4年前 向 4 名職員淋潑通渠水

根據有關報道指出，87歲男子李添銓2000年用生果刀刺死女同事，翌年被裁定謀殺罪成判囚終身，他2018年6月獲得假釋，居於百好護老中心近半年，遷出後遭中心沒收其8200港元訂金，他追討不果數次後，2020年1月25日帶同1枝通渠水及2枝潔廁水到護老院，向正在用膳的4名職員淋潑。林筠皓臉部遭濺傷，臉部、咽喉及雙耳耳道二級燒傷眼晴及臉部疼痛，吞嚥了小量通渠水後口舌潰瘍，手術後，左下頜留下肥厚性傷疤。李添銓去年只承認向岑滿琴及林筠皓蓄意淋潑腐液，向劉曉云和司徒瑞滿蓄意淋潑腐液的控罪，則獲准於法庭存檔不予起訴。