87歲老翁追討按金不果向4護理員淋通渠水 判囚15年

多年前犯謀殺罪獲假釋的八旬翁前年因追討按金不果，於葵涌一所護老院向4名護理員淋通渠水。他早前承認兩項蓄意淋潑腐蝕性液體罪，今於高等法院被判囚15年。

被告87歲李添銓被控於 2020年1月25日，在葵涌百好護老中心，意圖使劉晓云、岑滿琴、林筠皓和司徒瑞滿燒傷而非法及惡意向上述4人淋潑硫酸。被告2019年遷出葵涌百好護老中心時，懷疑因不滿護老院稱，因沒有提前通知院舍，而沒收他8200元按金，前年1月25日到護老院向4名職員淋潑含硫酸的通渠水，導致他們身體多處受傷。

辯方求情時指，被告年紀大，案發之後亦未有逃走，願意認罪，希望法官酌情減刑。

法官批評被告明顯經過細心計劃

但法官判刑時批評，被告明顯經過細心計劃，在員工午飯時間攜帶足足3瓶腐蝕性液體，其中淋潑的硫酸濃度更達到98%，毫無疑問對無辜員工造成最嚴重、永久性傷害。更導致其中一人臉部、喉嚨、耳朵受到嚴重傷害，身體7成表面受影響。法官指，索取其中2名受害人創傷報告後，相信他們不論身體、心理上承受極大痛楚，難以筆墨形容，雖然其中一名被告傷勢較小，但依然因此患上創傷後遺症。

被告曾於2000年用生果刀刺死女同事

法官表示，被告曾於2000年用生果刀刺死食環署女同事，謀殺罪成，判終身監禁，至2018年獲假釋，兩項刑事紀錄均涉及暴力，被告出獄僅18個月再次犯案，反映之前長期監禁刑罰，對阻嚇被告使用暴力的作用甚少，被告依然是非常暴力人士，遇到不順心時用暴力解決問題，認為他與22年前一樣危險，不應釋放出來，直至消除對社區安全風險為止。

法官又指，被告並非最早機會時認罪，平衡控罪嚴重性、受害人利益後，考慮到被告年紀大、很可能需要在獄中終老，決定就兩項控罪以20年為量刑起點，扣減四分一刑期。被告另外兩條控罪會在法庭存檔。期間，法官向宣讀案情時，被告情緒激動，在犯人欄高叫有關款項不是按金，指斥護老院詐騙他的女兒，法官認為被告需要冷靜，一度休庭10分鐘。