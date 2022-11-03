88歲翁墮猜猜我是誰騙局失3萬 21歲青年落網疑另涉4案

親人陷「險境」，長者易慌忙無措，騙徒則趁「亂」詐騙。一名88歲老翁周一(31日)接不明來電，指其孫兒因刑事案件被扣留調查，他按指示交付3萬元保釋金後，始懷疑受騙；探員接報調查期間，騙徒卻食髓知味疑重施故技聯絡受害老翁要求再交保釋金時被捕。21歲被捕男子疑為大埔區內一個專針對長者的詐騙集團成員，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產罪。警方續追查集團主腦。

88歲男子墮「猜猜我是誰 」電話騙案騙局，於周一(31日)早上收到騙徒來電，冒認為其孫兒友人，並指孫兒涉刑事案件被扣查，要繳交3萬元保釋金。一小時後，騙徒親身到受害人位於大埔太和邨的住所，收取騙款。他付款後與家人聯絡，始發現受騙，即時報警求助。探員接報後，即展開調查，翌日(1日)早上到受害人家中調查期間，騙徒竟再次聯絡老翁要求交出更多保釋金，於同日中午12時半再到受害人住所收取款項時，被埋伏探員當場拘捕。

大埔警區總督察(刑事)范偉豪昨交代案情時表示，被捕人士為21歲姓梁本地男子，報稱無業，有黑社會背景，涉嫌以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產罪，正被扣查。案件交由大埔警區重案組第一隊跟進。警方相信，被捕人士是詐騙集團成員，負責向受害人收取騙款，並另涉4宗同類案件有關，受害人年齡介乎76至93歲，涉及金額總值35.5萬元。警方相信該集團針對區內長者進行詐騙，會繼續追查集團主腦。

警方呼籲，任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有機會為騙案。如案件涉及保釋金應先向對方查證，再致電有關警署核實，避免受騙；應多關心身邊長者，分享防騙訊息；任何懷疑，應立即致電999或反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。