8DSE狀元疫下誕生 6人讀醫冀貢獻香港

逾4萬名考生、3年「疫窗苦讀」於昨日領取DSE成績單，當中5男3女DSE狀元亦揭盅，其中7人計劃留港升學，6人志向讀醫服務社會，各人均未有移民打算。其中，何文田迦密中學首誕狀元，更是今屆4位「超級狀元」之一。這名「超狀」備戰期間因確診新冠影響溫習，又因緊張等原因未能完成數學M2卷，但仍無礙摘得「16星」。醫科繼續是大部分狀元的首選學科，其中培正超狀剖白，從醫之路緣自解剖青蛙，感其心肺「好靚」，相信自己喜愛施手術；而協恩超狀則希望學有所成後，留港以熟悉的語言服務香港市民。

今屆中學文憑試DSE狀元分別來自8間中學，當中2男2女取得7科5**級外，在數學延伸部分亦獲5**而成為「16星超級狀元」。其中曾志鵬為迦密中學首位狀元，他稱對香港有歸屬感，希望留港發展，亦不打算到海外升學。他透露，應考數學M2時因緊張、考場環境有些許滋擾，未能做完全卷，而早在2月自修備試期間，他又逃不過新冠病毒追擊，受病情影響感疲倦，由平常每日溫習8小時大減至2小時，幸最終仍能回復正常溫習時間，感謝師友為他祈禱。他還即席唱出一段詩歌《愛是不保留》，示範減壓方法。他自小對數學感興趣，是留港升學尖子中唯一選讀中大計量金融及風險管理學系。

其餘3名超狀皆打算投身醫科，當中培正中學女狀元焦采溢解釋，高中解剖堂有機會解剖青蛙，見到牠的心肺等全部內臟感「好靚呀」，所以覺得「我係好鍾意做手術、好想做醫生」。另一方面也希望舒緩本港醫療系統壓力，幫助有需要的人。她又指在港出生、生活、家人在港、對港有感情，不考慮海外升學，但會考慮外地交流學習增廣見聞。另一超狀為協恩中學周愷彤，其父任職九巴安全部助理經理，她坦言家境普通，而自高中起對科學感興趣，疫情間目睹本港醫療系統壓力大，因此希望入讀中大醫學院，投身公立醫院服務基層，直言「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言服務香港市民」，又指很多人離開，認為是個人選擇，「留下來的人仍然堅守香港一些重要價值」。

伊利沙伯中學的謝承臻則因新冠疫情爆發萌生從醫想法，對很多人受困擾感痛心。圍村長大的他形容自己對香港文化充滿情懷，不打算移民，從醫貢獻社會。他認同近年社會發生很多事，或有人感陌生，但作為香港一分子有責任改變這個情況，要達到目標就要留在香港。