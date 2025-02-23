9人勇救華豐火災居民獲頒全年好市民獎

今屆首次有九人同時獲得「全年好市民獎」，今日8人出席頒獎禮。(陳詠琳攝)

好市民獎頒獎典禮2024於灣仔會展舉行，伊利沙伯醫院員工兼民安隊成員周沚諭與文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和，以及吳程輝等8名建築工人同獲全年好市民獎，他們於去年4月11日早上在佐敦華豐大廈三級火警中，自發參與救援，協助大廈內居民逃生。

周沚諭︰「打梯」將受困居民扶到地面

周沚諭指，當日由伊利沙伯醫院下班後，途經至華豐大廈附近，已聞大廈傳出爆炸巨響，並發現飄出大量濃煙；之後發現有大批市民受困於大廈與鄰近地盤之間的簷篷，大叫救命，他報警通知警方及消防外，亦毫不猶豫地進入火場協助救援。

他指自己亦是民安隊員有救援經驗，能處理當時的環境，因此與附近地盤工友就地取材，將一些長梯搭起，「打梯」將受困的居民逐一扶到地面。

各人分工合作救人

周沚諭指，救援期間大廈天井的火勢很大，發現大廈3、4樓有一批居民等候救援；在一名工友協助下，用風煤燒開鐵絲網，讓他和另一名工友拿著水喉可靠近火場射水降溫，其他工友則到火場內協助居民撤離。

他表示，能與數名工友自發組織一個救援小隊，「覺得真係好犀利」，工友在救援期間的應變能力亦值得敬佩；又指人性本善，不會害怕去救人，而制止一場火災，亦是盡公民責任。