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2025-02-23 22:54:45

9人勇救華豐火災居民獲頒全年好市民獎

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今屆首次有九人同時獲得「全年好市民獎」，今日8人出席頒獎禮。(陳詠琳攝)

今屆首次有九人同時獲得「全年好市民獎」，今日8人出席頒獎禮。(陳詠琳攝)

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油麻地華豐大廈去年發生三級火，當日有一班見義為市民自發參與救援，協助大廈內居民逃生。9名參與拯救的市民今日獲頒全年好市民獎。

好市民獎頒獎典禮2024於灣仔會展舉行，伊利沙伯醫院員工兼民安隊成員周沚諭與文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和，以及吳程輝等8名建築工人同獲全年好市民獎，他們於去年4月11日早上在佐敦華豐大廈三級火警中，自發參與救援，協助大廈內居民逃生。

周沚諭與家人。(陳詠琳攝)

周沚諭與家人。(陳詠琳攝)

周沚諭︰「打梯」將受困居民扶到地面

周沚諭指，當日由伊利沙伯醫院下班後，途經至華豐大廈附近，已聞大廈傳出爆炸巨響，並發現飄出大量濃煙；之後發現有大批市民受困於大廈與鄰近地盤之間的簷篷，大叫救命，他報警通知警方及消防外，亦毫不猶豫地進入火場協助救援。
他指自己亦是民安隊員有救援經驗，能處理當時的環境，因此與附近地盤工友就地取材，將一些長梯搭起，「打梯」將受困的居民逐一扶到地面。

各人分工合作救人

周沚諭指，救援期間大廈天井的火勢很大，發現大廈3、4樓有一批居民等候救援；在一名工友協助下，用風煤燒開鐵絲網，讓他和另一名工友拿著水喉可靠近火場射水降溫，其他工友則到火場內協助居民撤離。
他表示，能與數名工友自發組織一個救援小隊，「覺得真係好犀利」，工友在救援期間的應變能力亦值得敬佩；又指人性本善，不會害怕去救人，而制止一場火災，亦是盡公民責任。

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「好市民獎頒獎典禮2024」今日舉行。警務處處長蕭澤頤出席活動。 「好市民獎頒獎典禮2024」今日（二月二十三日）舉行。警務處處長蕭澤頤（中）頒發「全年好市民獎」予八名於火警中自發參與救援的市民。 「好市民獎頒獎典禮2024」今日（二月二十三日）舉行。警務處處長蕭澤頤（右二）頒發「好機構奬」予香港理工大學代表。 17歲的梁芷縈（左一）獲頒「好市民獎」，為今屆最年輕的得獎者。

文雪良︰當時無諗咁多  最梗要先救人

文雪良則，火警於清晨發生，擔心有人仍在熟睡，故決定衝入火場救人。對當時有否想過自己安全，他坦言，「當時無諗咁多，時間好寶貴，遲咗火勢燒過嚟，想入都入唔到」。


包括他們在內，今屆共80名好市民獲嘉許，協助警方的案件包括盜竊案、尋找失蹤人士及拯救生命、非禮及窺淫、詐騙案等。警方盼今屆「好市民•好故事•隨處現」的主題，能帶出好市民故事是日常生活的一部分，一句話、一個提醒都足以阻止罪案發生，甚至拯救生命。

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