9人涉10宗刷單員騙案被捕 受害人共損失190萬

網上通訊軟件不時會收到陌生人的訊息，有騙徒利用這些平台招聘「刷單員」，標榜可賺取高佣金、無特別學歷及經驗，及可以在家工作等作為招徠，從而騙取受害人金錢。9人涉及10宗求職騙案被捕，現正保釋候查，拘捕行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

灣仔警區重案組第二隊督察盧偉德指，警方經情報分析及深入調查後，於昨日(15日)展開名為「衝霄」反科技罪案及搵快錢拘捕行動。行動中在港九新界各區以欺騙手段取得財產罪拘捕9人，涉嫌與10宗刷單員求職騙案有關。被捕人士分別是7男2女，年齡介乎18歲至55歲，全部持有本地身份證，報稱職業分別是運輸工人、廚師、餐廳經理、售貨員及無業等。

經即時通訊軟件招聘「刷單員」

他指，受害人通常在手提電話、網上社交平台或即時通訊軟件，收到騙徒傳送的訊息招聘為「刷單員」，訊息通常標榜可賺取高佣金、無特別學歷及經驗，及可以在家工作等作為招徠。騙徒偽造網購平台，列出相關貨物圖片、金額及佣金價值等，騙取受害人信任後，然後騙徒進一步誘使其參與更高價值的刷單任務，向受害人訛稱可以刷單收取更高額佣金，將款項存入涉案傀儡戶口，騙徒收到款項之後就會逃之夭夭。 總共損失金額高達港幣190萬元，每宗案件損失金額由85萬港元至1萬港元不等。