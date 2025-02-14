9個月男嬰住所昏迷不治　警員父親涉虐兒判囚14個月

被告蔣定邦(42歲)，報稱警員，現已被停職，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。他於警誡錄影會面下稱，當男嬰哭鬧時安撫不果才以冷氣被蓋頭，其後更改說法，稱用冷氣被蓋頭目的是為嬰兒遮擋光線，令他容易入睡。暫委裁判官莊靜慧裁決指以上有開脫的成分，認為並不可信。

無助下自然哭鬧不止 令被內空氣更少

案發時被告於1個月內8次用冷氣被蓋男嬰頭部，歷時由14秒至108分鐘之久，期間嬰兒亦不斷哭泣，被告不但沒有回應需求，甚至大安旨意去睡覺。冷氣被重量超過嬰兒的三分之一，被告仍用層疊的方式，將冷氣被蓋著男嬰的頭部，此行為必然對男嬰造成身理壓力。嬰兒有嘗試用腳踢開及掙扎，但冷氣被的重量亦令他動彈不得，無助的情況下自然哭鬧不止，而哭泣又令被內空氣更少，只能於腳部傳進被內。在密閉空間造成缺氣情況下，男嬰雙手的力量不足以長時間支撐被子。莊官認為本案涉及違反誠信，被告作為一對一的密切照顧者，男嬰當時只能依賴被告，卻遭受被告造成的苦楚，終下令收監14個月。