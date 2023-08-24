9月收回高球場32公頃土地 同日開放作寵物公園及步行徑

康文署下月1日接管粉嶺高球場粉錦公路以東約32公頃土地，同日下午3時起開放作寵物公園及步行徑。兩個設施每日早上7時開放，寵物公園至傍晚6時關閉，步行徑則服務至晚上9時。停車場改為24小時公眾停車場。

政府9月收回粉嶺高球場32公頃土地，同日會開放部分設施予公眾使用，作寵物公園及步行徑。文體局長楊潤雄指，9月中至11月中，上址土地將再借予哥爾夫球會舉辦10和11月兩項大型高球賽事，屆時寵物公園和步行徑會暫停開放。

兩個五人足球場維修後再開放

楊潤雄指，原先計劃有兩個五人足球場會開放予市民踢波，但因場地破損嚴重，草地欠佳，需要維修才開放。

寵物公園及步行徑於9月11日至11月15日暫停開放，政府需把相關土地借給香港哥爾夫球會，籌辦兩個在10月及11月舉行的高爾夫球大賽。楊潤雄稱，就收費安排，政府有既定政策，實際細節、安排如何，仍與高球會商量。日後借用場地作大型賽事，租借安排和收費，與其他場地舉辦賽事的政策相同。

楊潤雄希望高球場發展成保育及靜態康樂設施，他強調，康文署管理全港多個公園及大量樹木，具專業能力，可妥善處理收回用地。日後場地用途將不是高爾夫球場，故面貌上會與現時有別，署方待11月的大型賽事完成後，作更詳細安排。

甯漢豪︰合法合理跟進高球場項目

哥爾夫球會就環保署批准粉嶺高球場發展用地的環評報告，正進行司法覆核，高等法院上周就暫緩執行環評決定的申請聽取雙方陳詞，料周五前頒裁決。發展局長甯漢豪指，司法覆核案件仍未完成，當局視乎進展，並按法律意見，合法合理跟進項目。但補充指，早前因應環評審批時施加條件，當局需要檢視項目發展密度，必定會影響公營房屋原訂在2029年落成的進度，但仍希望未來十年內項目的公營房屋可以供應市場。

楊潤雄︰會與西九探討不同財政可行方案

就西九財困，西九文化區管理局已向政府提出新財政方案，楊潤雄指，政府一直關心西九管理局的財政能力，會與他們保持緊密聯繫，並探討不同可行方案，任何新方案如需要政府批准，會就申請程序提供協助。

配合政府振興夜經濟，西九文化區管理局正探討在區內舉辦街頭表演，他則指，文化區由管理局自行負責，政府會加以支持，至於其他地方的街頭表演，政府一直鼓勵公眾在可行的地方進行街頭表演，但要平衡對周邊住戶的影響。