9月樓價指數跌2.06% 創逾3年半新低 施永青：跌勢已形成

樓價跌勢未止。差餉物業估價署昨公布，9月私人住宅單位售價指數為362.1，按月跌2.06%，創2019年1月以來新低，跌幅亦是2018年11月以來最大；今年首9個月樓價累跌8.07%。中原地產創辦人施永青形容樓價跌勢已形成，擔心會有負面連鎖反應，促請政府掌握樓市實況，作正確判斷。

根據差估署公布數據，9月份私人住宅售價指數為362.1點，較8月的369.7點下跌7.6點，跌幅達2.06%，再創自2018年12月以來的46個月最大單月跌幅。今年首9個月已累跌8.07%，在較去年9月歷史高位398.1點更跌9.04%。私樓租金指數則連升5個月，最新報180.3點，按月升0.17%。

以單位面積劃分，430至752方呎單位樓價跌幅最大，有2.24%；其次為430方呎以下的細單位，跌2.06%；753至1,075方呎單位亦跌1.31%。1,076至1,721方呎單位和1,722方呎或以上單位則分別跌0.28%和0.61%。

