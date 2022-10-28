9月樓價指數跌2.06% 創逾3年半新低 施永青：跌勢已形成

樓價跌勢未止。差餉物業估價署昨公布，9月私人住宅單位售價指數為362.1，按月跌2.06%，創2019年1月以來新低，跌幅亦是2018年11月以來最大；今年首9個月樓價累跌8.07%。中原地產創辦人施永青形容樓價跌勢已形成，擔心會有負面連鎖反應，促請政府掌握樓市實況，作正確判斷。
根據差估署公布數據，9月份私人住宅售價指數為362.1點，較8月的369.7點下跌7.6點，跌幅達2.06%，再創自2018年12月以來的46個月最大單月跌幅。今年首9個月已累跌8.07%，在較去年9月歷史高位398.1點更跌9.04%。私樓租金指數則連升5個月，最新報180.3點，按月升0.17%。
以單位面積劃分，430至752方呎單位樓價跌幅最大，有2.24%；其次為430方呎以下的細單位，跌2.06%；753至1,075方呎單位亦跌1.31%。1,076至1,721方呎單位和1,722方呎或以上單位則分別跌0.28%和0.61%。
施永青表示，根據前線人員所得數據，10月樓價跌幅比9月還要多，今年至今樓價跌幅已達一成；而上周中原經紀人信心指數已跌至32.69點，遠低於牛熊分界的50點，反映客戶和經紀均對後市悲觀。他形容樓價跌勢已形成，擔心會造成負面連鎖反應，「啲人睇到樓價下跌就唔夠膽入市。越係無人入市，樓價就越跌得快，就越有人會抽資。」
對於財政司長陳茂波早前形容樓價僅微調而拒絕減辣，施永青批評政府低估市場回落程度，冀當局掌握真實市況，作正確判斷；否則樓價若累計跌逾一成，在現時最高按揭比例為九成下，便開始出現「負資產」，或形成金融風險。
全年或累跌逾一成
利嘉閣地產研究部主管陳海潮則分析，施政報告未有對樓市減辣，專才置業退稅在跌市中的短期效力有限，未能激活樓市；反之，下周美國再度議息，料維持較大加幅，本港息口亦料再升，短期內「0+0」檢疫限制恐難放寬，預計本港樓價於第四季或再跌3%，全年樓價料跌達10.81%。