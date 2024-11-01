9月訪港旅客達306萬人次升一成 首9個月過夜客升36.8%

香港無處不旅遊，停下腳步，欣賞日落，這裡也可成為市民和遊客的打卡熱點。(林俊源攝)

旅發局公布，今年9月份訪港旅客有306.2萬人次，按年升一成，但與8月暑假比較減三成一。入境旅客中，七成半屬內地旅客，達229.48萬人次，按年升6.1%；不包內地及澳門的短途地區旅客有42.5萬人次，升三成二，以馬來西亞增幅最大，升71.2%、約3.24萬人次，而南韓亦升逾五成三、約6.48萬人次。

9月份訪港旅客人次按年升約一成。旅發局公布，今年9月份訪港旅客有306.2萬人次，較去年同期升10.5%，當中內地旅客升6.1%，不包內地及澳門的短途地區旅客升三成二。今年首9個月訪港旅客更升近四成，當中過夜旅客升36.8%。

長途地區市場亦有兩成增長，當中德國增幅最大，升39.1%、有約1.1萬人次入境，而澳洲、法國分別均有三成增長，但以人數計，長途客中以美國人最多，約5.4萬人次，升7.7%。包括印度、海灣合作地區國家、俄羅斯、荷蘭和越南等新市場旅客，合共有逾5萬人次入境，按年升41.3%，當中海灣合作地區國家和俄羅斯，分別有64.7%和63.9%的升幅。

9月份內地和澳門過夜客均減少

在入境旅客中，四成八、148萬人次屬過夜客，升5.5%，但過夜內地旅客按年減2.6%、至約97.2萬人次，澳門亦減少1.1%、至約1.86萬人次。不包內地及澳門的短途地區過夜旅客共31萬人次，升三成。