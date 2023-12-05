9月颱風暴雨保險索償19億元 上月異常溫暖平均氣溫第二高

踏入12月本港仍相對和暖，天文台預料明日北風逐漸增強、後日市區最低氣溫約18度。天文台又指，上月本港遠較正常溫暖，錄得的23.5度平均氣溫屬有紀錄以來11月第二高，而今年秋季本港異常多雨，總雨量是有紀錄以來同期最高。另保監局公布9月颱風蘇拉和世紀暴雨相關的索償總額達19億元，保聯亦澄清惡劣天氣下的士保險失效非事實。 天文台預測，今早市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約25度、吹微風，展望明日北風逐漸增強、後日早上稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低幾度，而一股偏東氣流周末將影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣雨。

今年秋季總雨量破紀錄 上月8日已迎來立冬，但本港氣溫仍較暖和，天文台以「異常溫暖」形容剛過去的11月，指月內大部分時間影響華南沿岸的東北季候風較正常弱，所以本港遠較正常溫暖，平均的氣溫、最高和最低氣溫分別為23.5度、26.1度及21.6度，依次為有紀錄以來11月的第二、第三和第四高，連同高於正常氣溫的9及10月，今年9至11月的秋季亦遠較正常溫暖。 雨量方面，天文台指11月總雨量僅3.3毫米，只及正常值39.3毫米的約8%，而秋季因有9及10月的破紀錄暴雨，令整個秋季異常多雨，總雨量達1,616.4毫米，屬有紀錄以來同期最高。