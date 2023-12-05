熱門搜尋:
恒生指數 金價 周庭 李家超 叱咤2023 五月天 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-05 04:30:24
日報

9月颱風暴雨保險索償19億元 上月異常溫暖平均氣溫第二高

分享：
世紀暴雨 保險索償

9月世紀暴雨導致多區水浸。(資料圖片)

踏入12月本港仍相對和暖，天文台預料明日北風逐漸增強、後日市區最低氣溫約18度。天文台又指，上月本港遠較正常溫暖，錄得的23.5度平均氣溫屬有紀錄以來11月第二高，而今年秋季本港異常多雨，總雨量是有紀錄以來同期最高。另保監局公布9月颱風蘇拉和世紀暴雨相關的索償總額達19億元，保聯亦澄清惡劣天氣下的士保險失效非事實。

天文台預測，今早市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約25度、吹微風，展望明日北風逐漸增強、後日早上稍涼，市區最低氣溫約18度，新界再低幾度，而一股偏東氣流周末將影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣雨。

今年秋季總雨量破紀錄

上月8日已迎來立冬，但本港氣溫仍較暖和，天文台以「異常溫暖」形容剛過去的11月，指月內大部分時間影響華南沿岸的東北季候風較正常弱，所以本港遠較正常溫暖，平均的氣溫、最高和最低氣溫分別為23.5度、26.1度及21.6度，依次為有紀錄以來11月的第二、第三和第四高，連同高於正常氣溫的9及10月，今年9至11月的秋季亦遠較正常溫暖。

雨量方面，天文台指11月總雨量僅3.3毫米，只及正常值39.3毫米的約8%，而秋季因有9及10月的破紀錄暴雨，令整個秋季異常多雨，總雨量達1,616.4毫米，屬有紀錄以來同期最高。

Ad Block

保聯澄清惡劣天氣的士仍受保

另外，保監局公布與9月颱風蘇拉和世紀暴雨襲港相關的索償統計，合共近1.5萬宗索償總額高達19億元，當中財產損壞和汽車為最受事件影響的兩項業務，索償額為16.3億元和1,821萬元，分別佔總額86%及9%。當局指，「財產損壞和業務中斷」共有6,722宗索償，總金額近16.4億元，同時有逾1,122萬元賠償涉及僱員補償。

保聯同時表示，9月極端天氣與的士相關的索償宗數不少於21宗，涉及金額不少於540萬元，又解釋個案少與的士車主購買汽車全保比率偏低有關，重申的士在颱風及黑雨期間仍受保險保障。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受