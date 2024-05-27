9間衞生署牙科街症診所　6月11日起改為前一晚8時作初步登記

衞生署表示，由6月11日起調整轄下9間提供牙科街症服務診所的初步登記時間，將由服務當日凌晨零時提前至服務前1日晚上8時，讓輪候人士可於較早時間完成初步登記並離開。

該9間牙科診所會於其提供服務前1日的晚上8時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身分證明文件正本。每人只可登記1次，當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。完成初步登記的人士可即時離開診所，無須繼續輪候。他們應於服務當日上午原定的派籌時間（方逸華牙科診所的原定派籌時間為服務當日下午）返回相關診所，依序正式取籌、正式登記及接受治療。