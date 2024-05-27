9間衞生署牙科街症診所　6月11日起改為前一晚8時作初步登記

衞生署表示，由6月11日起調整轄下9間提供牙科街症服務診所的初步登記時間，將由服務當日凌晨零時提前至服務前1日晚上8時，讓輪候人士可於較早時間完成初步登記並離開。
該9間牙科診所會於其提供服務前1日的晚上8時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身分證明文件正本。每人只可登記1次，當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。完成初步登記的人士可即時離開診所，無須繼續輪候。他們應於服務當日上午原定的派籌時間（方逸華牙科診所的原定派籌時間為服務當日下午）返回相關診所，依序正式取籌、正式登記及接受治療。
9間牙科診所
堅尼地城社區綜合大樓牙科診所
九龍城牙科診所
觀塘牙科診所
方逸華牙科診所
大埔王少清牙科診所
粉嶺健康中心牙科診所
荃灣牙科診所
仁愛牙科診所
元朗政府合署牙科診所
此外，署方正開發軟件及系統，目標在今年內為牙科街症服務推出線上電子派籌及登記系統。屆時市民無須再親身排隊取籌，系統亦可向市民提供實時餘籌名額資訊。
同時，政府正籌劃措施以提升公共牙科服務，包括會與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少2倍名額。