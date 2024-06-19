9.23起 打風天 股照炒 利大戶投資對沖 追落後鞏固金融中心

香港人很快在打風天、黑雨天，都可以繼續炒股、炒輪了！行政長官李家超昨日宣布，港交所將在9月23日起實施在惡劣天氣下維持證券市場運作安排(下簡稱「不停市安排」)，投資者在本港發出8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告期間，仍可如常買賣港股和衍生產品等。
李家超指，環球主要股市包括深圳和上海，都可在惡劣天氣下維持交易，香港作為國際金融中心，大部分交易已經電子化，理應也可以做到不停市。他期望，措施可以鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場門戶角色。
「不停市安排」在業內討論已久，一直有指，部分中小型券商人手不足和電子化進度等問題，成為措施推進的一個考慮。
九成交易份額業內支持
而根據港交所較早前進行公眾諮詢，佔市場交易總額約九成的券商和銀行界等都支持實施「不停市安排」。
財經事務及庫務局長許正宇在聯同監管部門召開的記者會上解釋，目前距離計劃執行目標日還有大概3個月時間，在了解過業內的準備進程、市面上可供選用的軟件供應等等，再算入準備和測試等時間；相信9月23日推行是合適的；另外，考慮到業界或仍有未能在當日完全執行安排的機構，也安排了港交所為個別合資格的機構提供直到年底、即為期近3個月的補底支援。(見「實施時間表」)
港交所(388)集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁在會上也表示，了解到一些中小券商需額外時間安排，有關中小券商可以向交易所提交申請，說明未能在惡劣天氣進行交易的原因，交易所會考慮按情況為個別券商幫助交收及結算，在惡劣天氣翌日須補繳資金。階段難以估計有多少家券商需要申請援助，而市場已有高度共識，利用科技去解決問題，特別經過疫情期間，遙距工作的相關配套已相當成熟。
黎永良：發展衍生市場 不突然停市非常重要
特首政策組經濟發展專家組成員的證券業人士黎永良對本報解釋指，「不停市安排」對國際金融中心非常重要。一般投資者買賣正股，或者感受不深。但作為國際金融中心，跨國投資者跨地、跨時區買賣、進行對沖，如果因為天氣而突如其來不能買賣，會承受無謂的風險。香港要站穩金融中心的位置，必須要發展好專業投資者參與場外交易(OTC)、衍生工具等市場，「不停市安排」與世界其他金融市場看齊，是相當重要。他跟業內人士溝通時，談及此對推動衍生品和對沖市場的重要性時，大部分業界人士也表示理解。
他也指出，中小券商始終有部分難題要克服，特別目前黑客等問題嚴重，系統升級牽涉有一定支出。另外，即便用遙距操作，也會有部分人手如資訊科技部門、交收部門等需要到公司上班，希望業界能安排好相關的保險、勞工保障等。但在疫情流行期間，業內面對不少的問題，如合規、前台後台操作流程，都已經得到解決。
多個監管機構和業內組織都表示支持「不停市安排」。金管局也發出最新指引，確認銀行業界早前已經啟動前期規劃及準備工作，未來數星期將會完成系統測試，為於惡劣天氣交易日繼續處理和結算該日前存入的實物支票作好準備；提醒銀行要確保電子銀行和轉帳服務在惡劣天氣下仍可繼續運作，並繼續為證券經紀商落實有關安排提供適切協助。（各界反應見表）