9.23起 打風天 股照炒 利大戶投資對沖 追落後鞏固金融中心

香港人很快在打風天、黑雨天，都可以繼續炒股、炒輪了！行政長官李家超昨日宣布，港交所將在9月23日起實施在惡劣天氣下維持證券市場運作安排(下簡稱「不停市安排」)，投資者在本港發出8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告期間，仍可如常買賣港股和衍生產品等。 李家超指，環球主要股市包括深圳和上海，都可在惡劣天氣下維持交易，香港作為國際金融中心，大部分交易已經電子化，理應也可以做到不停市。他期望，措施可以鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場門戶角色。 「不停市安排」在業內討論已久，一直有指，部分中小型券商人手不足和電子化進度等問題，成為措施推進的一個考慮。

九成交易份額業內支持 而根據港交所較早前進行公眾諮詢，佔市場交易總額約九成的券商和銀行界等都支持實施「不停市安排」。 財經事務及庫務局長許正宇在聯同監管部門召開的記者會上解釋，目前距離計劃執行目標日還有大概3個月時間，在了解過業內的準備進程、市面上可供選用的軟件供應等等，再算入準備和測試等時間；相信9月23日推行是合適的；另外，考慮到業界或仍有未能在當日完全執行安排的機構，也安排了港交所為個別合資格的機構提供直到年底、即為期近3個月的補底支援。(見「實施時間表」)

港交所(388)集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁在會上也表示，了解到一些中小券商需額外時間安排，有關中小券商可以向交易所提交申請，說明未能在惡劣天氣進行交易的原因，交易所會考慮按情況為個別券商幫助交收及結算，在惡劣天氣翌日須補繳資金。階段難以估計有多少家券商需要申請援助，而市場已有高度共識，利用科技去解決問題，特別經過疫情期間，遙距工作的相關配套已相當成熟。