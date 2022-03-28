9.5萬名市民成功更新紀錄 趕及下月獲發消費券

政府發放消費券在即，政府表示，截至上周五(25日)，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。政府發言人提醒市民，如之前登記消費券的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續。

政府本月初曾公布新一輪消費券計劃第一階段細節，會在下月利用去年消費券計劃的登記資料，向合資格市民先發放5,000元消費券。若個別市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失或退回有關八達通卡，須在3月25日或之前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，方可與其他無須更新帳戶資料的六百多萬名合資格市民在四月同日收取第一階段發放的消費券。

至於之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，政府指若未能趕及在上周五限期前更新帳戶資料，他們仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

市民如需更新帳戶登記紀錄，可從消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票（郵費由政府支付）。

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站或致電熱線18 5000查詢。