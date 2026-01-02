90名立法會議員宣誓 李家超監誓 提三個期盼

新一年伊始，第八屆立法會議員昨完成宣誓。行政長官李家超到場為新一屆議員監誓，確定90名候任議員宣誓有效。歷時超過一小時的宣誓過程中，有7名議員在宣讀誓詞時因讀錯等原因，需要重新宣誓，包括5名連任議員和2名新丁，其餘均一次通過。李家超致辭時對議員提出三個期盼，包括貫徹「行政主導」與「愛國者治港」原則相適應的方針；又期望議員成為政府的治港和改革夥伴，包括共同推動火災後的支援和重建工作。 宣誓儀式昨日上午11時在法會綜合大樓會議廳舉行。儀式開始前，全體議員先唱國歌。宣誓儀式沿用過往安排，按照議會資歷排列宣誓次序。3名最資深的議員中，自2008年擔任立法會議員的全國人大常委、民建聯李慧琼率先宣誓，其後是民建聯陳克勤和經民聯梁美芬。再到2012年起連任至今的議員，包括民建聯的何俊賢、陳恒鑌、葛珮帆、經民聯的吳永嘉、選委界的何君堯等，最後再到40名議會新丁宣誓。

7議員讀錯內容或咬字不清須重新宣誓 宣誓過程中，有7名議員因讀錯內容或咬字不清而需要重新宣誓，包括何君堯、自由黨李鎮強、工聯會吳秋北、新民黨陳家珮和民建聯陳永光，以及兩名新丁工聯會李廣宇和經民聯鄧銘心。陳家珮事後解釋，指希望宣誓時多望鏡頭，所以沒有看稿，最終將誓詞中的「廉潔奉公」讀錯為「廉正奉公」。吳秋北則指，因宣誓時曾整理咪高峰，被要求重新宣誓。選舉期間備受注目的「劍后」江旻憓，昨日順利宣誓，多番拒絕接受傳媒訪問的她，昨日回應傳媒，稱「希望大家一齊進步」。

加快北都發展 推動災後重建工作 李家超完成監誓後對全體議員致辭，指對議員的工作寄予厚望，並提出三個期盼。第一是貫徹「行政主導」與「愛國者治港」原則相適應的方針。他指，「愛國者治港」必須實實在在地落實在實踐中。議會運作要堅持理性、專業和建設性，實現高效高質量議政，這些是對行政立法雙方既互相制衡，又互相配合的重要考驗。 第二是貫徹和遵守《立法會議員守則》，須基於事實和證據議政論政，不可無中生有；以國家根本利益和香港社會整體利益行事，不應只追求個人政治利益與榮耀。第三是議員議政既要關心個別的微觀需要，亦要考慮社會整體的宏觀利益，有大局觀、國家觀和國際觀。

李家超續指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府進一步深化改革的一年，期望各議員成為政府的治港和改革夥伴，主動對接「十五五」規劃，加快發展北部都會區；此外，要共同推動火災後的支援和重建工作，推行系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。

李家超以手按枱面 特首辦：患坐骨神經痛 另外，李家超在監誓期間全程站立，在監誓人桌子旁邊還放有一張茶几和一壺茶，附近就放有一支扶手拐杖，李家超監誓期間不時以手按住枱面，但離開會議廳時未有使用拐杖。特首辦回覆傳媒查詢時，證實李家超患坐骨神經痛。