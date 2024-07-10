91%學生獲派首三志願中學 校長︰人才子女來港升學競爭激烈

2024年度升中派位結果昨出爐，計及自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%，有派到第一志願的學生表示非常開心，甚至喜極而泣，其家長表示「今晚瞓得安樂」。但亦有學生表示，雖然派得第一志願學校，仍會到兩間心儀學校叩門。有校長亦表示，多項輸入人才計劃下，不少來港定居人才的受養子女來港升學，可入讀官津學校，令參與派位人數比原先預期多，競爭激烈。

本年度共有51,393名學生參加中學派位，計及自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%，數字與去年相同；獲派第一志願學校的滿意率為79%，較上年度微跌1個百分點。不少學生及家長前晚懷着忐忑心情，至昨日接過「派位證」知悉獲派學校才放下心頭大石。有派到第一志願的學生喜極而泣，表示可入讀心儀學校感非常開心。家長林太稱前晚一家人因擔心派位結果備受煎熬，心情非常緊張，已做好兩手準備，整理好「叩門」所需的文件，現時女兒獲派心儀中學，「今晚瞓得安樂」。