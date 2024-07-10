91%學生獲派首三志願中學 校長︰人才子女來港升學競爭激烈

2024年度升中派位結果昨出爐，計及自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%，有派到第一志願的學生表示非常開心，甚至喜極而泣，其家長表示「今晚瞓得安樂」。但亦有學生表示，雖然派得第一志願學校，仍會到兩間心儀學校叩門。有校長亦表示，多項輸入人才計劃下，不少來港定居人才的受養子女來港升學，可入讀官津學校，令參與派位人數比原先預期多，競爭激烈。
本年度共有51,393名學生參加中學派位，計及自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%，數字與去年相同；獲派第一志願學校的滿意率為79%，較上年度微跌1個百分點。不少學生及家長前晚懷着忐忑心情，至昨日接過「派位證」知悉獲派學校才放下心頭大石。有派到第一志願的學生喜極而泣，表示可入讀心儀學校感非常開心。家長林太稱前晚一家人因擔心派位結果備受煎熬，心情非常緊張，已做好兩手準備，整理好「叩門」所需的文件，現時女兒獲派心儀中學，「今晚瞓得安樂」。
有學生則笑指，自己學業成績不算太好，但可派到心儀中學，感到非常開心。家長馬太亦快樂淚灑，坦言「真的很感動」，又指兒子其實一直努力學習，對他能派到心儀中學感到無比欣喜。
身兼資助小學校長會副主席的海泓道油蔴地天主教小學校長陳淑儀表示，該校的派位滿意率約89%，較全港滿意率略低，但只涉及數名學生，又指他們校內成績不俗，料叩門可獲理想學校取錄。她稱，派位滿意率受選校方式影響，今年有不少家長更進取，在自行分配學位及統一派位階段均試報讀最心儀學校；另外包括高才通、優才通等輸入人才計劃下，他們的子女亦可進入教育局派位機制，令參與派位人數比原先預期多，競爭更激烈。
教育局提醒，學生須於周四(11日)或周五(12日)前往獲派中學註冊。若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組(中學學位分配)聯絡，以便作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。