93歲吳翁烏蛟騰行山 心急搵團友迷路露宿3日「口渴就飲山水囉」

93歲姓吳老翁周日（8日）離開黃大仙住所往烏蛟騰遠足迷路，失蹤3 日終尋回。吳翁今日（11日）仍在醫院留醫，但精神不錯，可進食輕量的固體食物和生果，由妻子和外甥輪流到醫院照料他。吳翁表示與妻子同住，育有1子3女，3名女兒均在外國，他不敢將今次事件告知子女，以免各人擔心。

吳翁又向傳媒表示，退休前在醫院工作，近年每星期都會行山一次，烏胶騰亦非首次前往。周日上午，他參加行山團到烏蛟騰遠足，但因他遲到，疑心急找回團友，獨自上山，惜山頭太大迷失方向，走入了叢林雜草叢生，其後雙腳無力，即使揮動毛巾也沒有人見到，最終手提電話無電，叫天不應叫地不聞，結果在山上露宿3日「第2晚行嚟行去都行唔出，又度過一晚；口渴就飲山水，飲坑水囉！3日都冇食過嘢！」直至昨日行至九担租村，感覺安全了「 咁我喺馬路邊瞓喺度唞下，有個鄉民問我行唔行得，佢就車我出巴士站」，最終慶幸被村民發現撿回一命。