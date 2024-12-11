熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-12-11 16:37:36

93歲吳翁烏蛟騰行山 心急搵團友迷路露宿3日「口渴就飲山水囉」

分享：

（資料圖片）

adblk5

93歲姓吳老翁周日（8日）離開黃大仙住所往烏蛟騰遠足迷路，失蹤3 日終尋回。吳翁今日（11日）仍在醫院留醫，但精神不錯，可進食輕量的固體食物和生果，由妻子和外甥輪流到醫院照料他。吳翁表示與妻子同住，育有1子3女，3名女兒均在外國，他不敢將今次事件告知子女，以免各人擔心。

吳翁又向傳媒表示，退休前在醫院工作，近年每星期都會行山一次，烏胶騰亦非首次前往。周日上午，他參加行山團到烏蛟騰遠足，但因他遲到，疑心急找回團友，獨自上山，惜山頭太大迷失方向，走入了叢林雜草叢生，其後雙腳無力，即使揮動毛巾也沒有人見到，最終手提電話無電，叫天不應叫地不聞，結果在山上露宿3日「第2晚行嚟行去都行唔出，又度過一晚；口渴就飲山水，飲坑水囉！3日都冇食過嘢！」直至昨日行至九担租村，感覺安全了「 咁我喺馬路邊瞓喺度唞下，有個鄉民問我行唔行得，佢就車我出巴士站」，最終慶幸被村民發現撿回一命。

adblk6

事發於周日（8日）早上，93歲姓吳老翁離開黃大仙竹園道寓所，前往烏蛟騰遠足，一直未有返家，家人報警。警方及消防經過搜索，昨日（10日）下午在烏蛟騰九担租附近一橋底尋回事主。他被發現時清醒，手持拐杖，並無受傷，送往北區醫院檢查。警方於昨日上午發相尋人，指吳翁於周日上午往烏蛟騰遠足，原本下午1時許到達印洲塘。惟當晚10時，他致電妻子求助，指自己在山中迷路，翌日手提電話電源耗盡失聯，妻子報警。

5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 