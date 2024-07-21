95後女生研發毋須電源保暖保冷逾一個月控溫技術

Chloris 重返美國巴布森學院，尋回第一個 PCM 控溫杯的樣品

全球氣溫屢創新高，製冷技術成為龐大的發展機遇。95後女生楊若菡(Chloris)創辦的創科公司研發高效「相變材料」(PCM)控制溫度，廣泛應用於冷鏈物流、空調等不同場景，控溫方案毋須電源，不但節能，亦可減排，價格較其他同類產品便宜一半。Chloris未來盼興建極端環境下的控溫房屋，就算室外溫度再高，屋內也維持攝氏20至30度人類宜居的溫度。 95後楊若菡已創立過數間公司 95後的楊若菡(Chloris)在澳洲墨爾本大學和美國百森商學院(Babson College)學士和碩士畢業，已創立過數間公司。疫情期間，她看到疫苗運輸需求殷切，而穩定的溫度控制是痛點所在，於是她與技術團隊，成立了科創公司森若新材，嘗試把「相變材料」(Phase Change Materials, PCMs)技術應用到保溫箱。Chloris及其團隊經過五個多月開發，最後研發了高效能PCM技術，可以保持攝氏負70度低溫超過一個月。

利用PCM作調節溫度不需任何電源 PCM是一種在溫度不變、物質狀態改變的情況下，能夠提供能量的材料，例如當材料由液態轉換成固態時，材料釋放熱量，由固態轉換成液態時，材料存儲熱量。利用PCM作調節溫度，不需要任何電源，適合農產品、冷凍食品、醫療用品及化學品等的冷鏈物流。 用PCM技術蓄能冷氣片的生命週期可減100kg碳排放 疫情結束，但PCM技術的市場不斷擴大，除了冷鏈物流，空調、數據機房等也紛紛應用，不但節能，亦可減排。Chloris續謂：「以採用了PCM技術的蓄能冷氣片為例，每片冷氣片的生命週期，便可減少100kg的碳排放。舉例一個冷氣機房使用1,500片蓄能冷氣片，每年可減碳超過27噸。」

95 後的 Chloris 楊若菡（左）是森若新材創始人，今年憑 PCM 控溫技 術榮獲第三屆 TERA-Award 智慧能源大賽的銅獎。