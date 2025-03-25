A級精英體育項目修訂資助條件，委員會稱可為運動員提供更穩定環境

文化體育及旅遊局昨日公布精英體育項目資助機制檢討結果，當中修訂A級精英體育項目資助條件，令桌球繼續保留為A級項目。精英體育事務委員會主席鄭景亮指是為運動員提供更穩定的環境，另外，所有精英運動員直接資助額加8.3%，鄭景亮說委員會認為在體院財政可應付的範圍內增加資助，值得支持。

根據原本的機制，相關體育項目須在過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運項目，才能成為A級項目。但桌球在2030年才重返亞運，令其A級項目資格只能持續至本月底。鄭景亮今早在電台節目表示，亞運及奧運主辦國近年都會選擇加入部分新項目及剔除一些舊項目，如果桌球因為這些被動原因而不獲A級資助，實在令人可惜。因此，為了令體育發展更穩定，委員會一致通過，修訂為1997年後以「中國香港」隊名義參賽，至少3次成為或將成為奧運、亞運項目，就可獲A級資助。