A10線巴士車長涉華富邨揮拳襲「踢拖男」被捕 城巴︰即時解僱

城巴路線A10的車長，在南區華富邨與一名「踢拖男」在馬路上爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部。

社交平台流傳影片，顯示一架城巴路線A10的車長，在南區華富邨與一名「踢拖男」在馬路上爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部。拍片者亦稱其私家車倒後鏡被車長「徒手打爛」。

疑因路面狀況 與其他司機爭執

城巴回覆《am730》查詢時表示，一名車長上周六 (11月11日) 下午於港島南區牽涉一宗刑事案件，車長事發時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。城巴在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。警方指涉案車長涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞被捕。