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2023-11-15 16:31:27

A10線巴士車長涉華富邨揮拳襲「踢拖男」被捕 城巴︰即時解僱

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城巴路線A10的車長，在南區華富邨與一名「踢拖男」在馬路上爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部。

城巴路線A10的車長，在南區華富邨與一名「踢拖男」在馬路上爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部。

社交平台流傳影片，顯示一架城巴路線A10的車長，在南區華富邨與一名「踢拖男」在馬路上爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部。拍片者亦稱其私家車倒後鏡被車長「徒手打爛」。

疑因路面狀況 與其他司機爭執

城巴回覆《am730》查詢時表示，一名車長上周六 (1111) 下午於港島南區牽涉一宗刑事案件，車長事發時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。城巴在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。警方指涉案車長涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞被捕。

車長與穿拖鞋男子在馬路中心爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部 車長與穿拖鞋男子在馬路中心爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部 車長與穿拖鞋男子在馬路中心爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部 車長與穿拖鞋男子在馬路中心爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部 期間有一名穿波衫的男路人介入着車長冷靜 拍片者稱:「呢個人亂打人，打爛埋我架車個倒頭鏡」，影片顯示七人車倒頭鏡損毀 拍片者稱:「呢個人亂打人，打爛埋我架車個倒頭鏡」，影片顯示七人車倒頭鏡損毀

涉襲擊及刑事毀壞

影片顯示，該架由機場前往鴨脷洲的A10巴士，駛入華富邨後在近培英中學外迴旋處停下，對面線有一架掛有中港牌的七人車，現場雙線交通均受阻。車長與穿拖鞋男子在馬路中心爭執，期間車長突以右勾拳襲擊對方面部，拍片者即大叫「走啦，打999，你走開，我報了警」，期間有一名穿波衫的男路人介入着車長冷靜，此時穿拖鞋男子痛苦按着面部離開。

拍片者指控車長打爛倒後鏡

拍片者及後大叫:「唔好比佢(車長)!」車長隨即朝拍片者方向以粗言指罵，「波衫男」繼續勸阻，拍片者稱:「呢個人亂打人，打爛埋我架車個倒頭鏡」，影片顯示七人車倒頭鏡損毀，拍片者又要求其他目擊者當人證。

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