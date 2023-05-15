AI修復五十年代黑白相 市建局重現中環街市舊魚檔風貌

落成超過80年的三級歷史建築中環街市經市建局活化後於前年重新對外開放，除保留建築特色，亦保育13個了不同類型貨品的攤檔。團隊更利用AI人工智能科技修復一張攝於五十年代的魚販相片，為黑白照上色、提高畫質等，以完整地保留相關歷史和社會面貌。相片現被放大和置於展覽用途的魚檔的牆身，團隊透露，今年8月會在魚檔加設多媒體互動裝置打卡位，讓市民恍如置身昔日中環街市。

攝於1953年的魚販在攤檔販賣情景的相片，因受當時技術所限，不但是黑白照片，經歷七十載更有模糊或褪色問題，令人難以看清楚當中細節。為更真實地呈現昔日魚檔情景，市建局委託著名視覺及數碼藝術家黃宏達以AI修復。

黃宏達指，AI系統經過不斷的深度訓練，可提供四大修復功能，包括黑白相片重新上色、解像度提升，重塑相片內容細節、影像效果提升，修整舊相片曝光不良或其他問題，以及演算相片內容，填補欠缺或不全的影像內容。他補充，雖然經AI復修，但歷史專家會確認相中細節是否與歷史相符。

經修復的相片現被放大並置於地下其中一個經保育的魚檔檔口。市建局規劃及設計經理古倩珊透露，下一階段會在魚檔再加設多媒體互動裝置，讓市民將恍如置身昔日中環街市的攤檔現場，感受箇中氣氛，預期今年8月中環街市開放兩周年時可與市民互動。對於未來會否再以AI重現歷史建築舊貌，她說技術尚淺，雖可修復相片，卻難應用在建築上，但指市建局有意繼續運用AI科技發展。