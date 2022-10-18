AI復康App助長者留家訓練 光學雷達掃描遙距評估家居 減跌風險

長者跌倒骨折康復後，須接受物理治療，但疫情下多轉為家居復康訓練，職業治療師亦無法上門家訪及評估。香港專業教育學院(IVE)軟件工程高級文憑師生團隊開發「防跌易」手機應用程式，以人工智能(AI)協助患者自行在家做復康治療動作，並利用光學雷達掃描技術，為家居環境建立3D虛擬模型，輔助職業治療師遙距評估家居環境，減低患者跌倒風險。

「防跌易」內置數個常用並經物理治療師評估的復康治療動作練習，如舉手、抬腿和下肢協調運動等。每個動作設有字幕、聲音導航及示範影片，用家只需站在鏡頭前依循步驟完成。系統會利用AI科技，實時偵測用家的骨架活動，辨認動作和姿勢是否合乎標準和提出改善建議。為讓未能及時上門家訪的職業治療師評估和改善家居環境，應用程式亦利用光學雷達掃描技術，為家居建立3D虛擬模型。用家只需用手機360度掃描房間，空間和陳設即能呈現給職業治療師評估，再使用擴增實境(AR)技術模擬加置扶手、地氈毯和輪椅等防跌裝置，以了解空間是否足夠。

外婆跌倒促使開發「防跌易」

團隊成員之一的學生韓梓維透露，其婆婆早前在家跌倒致髖關節骨折，疫情耽誤家居改善工程服務，婆婆更再度在家跌倒，促使他開發「防跌易」。婆婆曾試用該App的復康治療練習，效果良好。另一成員IVE畢業生文超毅指，復康治療骨架數據源自現有準確度約九成的模型，估計「防跌易」的準確度亦相若。而光學雷達掃描技術則超過九成，團隊曾親自量度家居環境比較，發現只有微細誤差。

「防跌易」還設有臨床資訊管理系統供專業人士使用，除記錄患者個人資料、病歷和跌倒紀錄，亦包含復康治療動作的進度、住所的3D虛擬模型等，方便跟進患者情況。團隊計劃加入問卷和遙距醫療諮詢功能，及家居改善設備的網上購物平台功能。「防跌易」將在10月22至30日於創新科技署舉辦的「創新科技嘉年華2022」展出，團隊亦正與肢體傷殘兒童學校聯繫，探討應用的可行性，預計數年後可推出市面。