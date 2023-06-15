AI或取代 衝擊部分工種 研究︰80萬職位有影響

人工智能進一步普及，各行各業渴求相關人才，有資訊科技及數碼人才獵頭公司研究指，未來一些原本毋須IT經驗的職位，也需要懂得編寫程式碼，否則或被淘汰，料未來5年將逾80萬個職位受影響；並指一些可簡單用AI取代的工作，如資料輸入員、行政人員、客戶服務等，有可能在未來數年徹底被淘汰。

Venturenix公布《2023年度本港薪酬指南》，指目前市場對AI(人工智能)需求殷切，不少企業在招聘廣告中，增加對GPT技術等相關技能的要求。過去一年，資訊科技及數碼工種的平均薪酬升幅跑贏通脹，如資訊科技及數碼(+6.2%)、數據分析相關職位(+9.2%)、數碼營銷(+5%)。懂編程及AI的市場營銷人員、懂Python及AI電話銷售或客戶服務中心、法律文案分析及撰寫員、懂Javascript的UX/UI Designer，懂Python、Restful API及Chatgpt的HR專才等，薪酬升幅高達20%以上。

按Venturenix統計，目前平均每月有近4,000名IT人才求職，但市場每月平均推出7,400個相關職位，出現每十份工作有四份請不到人。《指南》利用技術在主要求職平台搜索，發現列明需要懂得使用Generative AI/ChatGPT 相關技術的職位，由去年不足10個增至今年逾400個。

資料輸入員 客服或被取代

Venturenix總監袁益霆表示，現階段企業在招聘員工時，只是要求懂得使用ChatGPT、MidJourney，但相信不久將來，懂得編寫程式碼(Python, RESTFul API等)，再配合AI工具如Chatgpt等的plug-in或API連接公司的數據或工作程序，將成為文職工作的必備技能，一如現時懂用Word、Excel和PowerPoint。

他又指，不懂用AI，甚至完全不懂得程式碼的文職員工，將在未來數年漸被淘汰；而資料輸入員、行政人員、客戶服務等，甚至有可能在未來數年間被AI徹底取代工種，如數十年前的傳呼機Call台、接線生等；又指AI應用將深入各行各業，甚至傳統高薪職業例如律師、翻譯員等都受到衝擊。

Venturenix建議，除了員工應該積極提升自己以「保住飯碗」、爭取更優渥的待遇外，企業及大學也應該積極推動，課程與時並進。