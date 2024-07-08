熱門搜尋:
方力申 歐洲國家盃 DSE 2024 將軍澳綁架案 英國大選2024 深中通道 機票優惠 多啦A夢 的士 日圓匯率走勢 巴黎奧運 劉俊謙 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-07-08 22:00:00

AI版權保障展開公眾諮詢 擬就電腦數據分析和處理引入豁免

分享：
政府就完善《版權條例》中對人工智能技術發展的保障展開公眾諮詢。(路透社)

政府就完善《版權條例》中對人工智能技術發展的保障展開公眾諮詢。(路透社)

政府就完善《版權條例》對人工智能技術開發所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。就擬引入的特定版權轄免方面，政府表示，正探討允許合法使用版權作品，作電腦數據分析及處理，以鼓勵人工智能業務的發展。

今次諮詢的重點是探討擬引入的特定版權豁免，以容許合理地使用版權作品，作電腦數據分析和處理。諮詢文件指出，電腦數據分析和處理時所收集和使用的數據或資料，可能包含版權作品，像人工智能模型，在開發或訓練時有可能使用他人的作品。商務及經濟發展發言人表示，若版權方面收得太緊，或窒礙推動人工智能的發展。

Ad Block

若只允許用於非商業行為 或不利人工智能在港發展

知識產權署發言人補充，現時《版權條例》有超過60項「豁免」，允許在特定情況下合理使用版權作品；一些司法管轄區如歐盟、日本、新加坡和英國，已在各自的版權法例中引入特定的版權豁免，並訂明不同的適用範圍和條件。

知識產權署發言人續指，若只允許用於非商業行為，或不利於人工智能業務的發展；因應電腦數據分析和處理方面，現時香港未有特定的版權轄免，故希望能清晰地訂立相關規範。

諮詢文件已上載至商經局和知識產權署網頁，公眾人士可於98日或之前提交意見，政府亦將於下月2日舉辦公眾論壇收集意見。

Ad Block