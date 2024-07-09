AI版權保障展開公眾諮詢 擬就電腦數據分析和處理引入豁免

政府就完善《版權條例》對人工智能技術開發所提供的保障，展開為期兩個月的公眾諮詢。就擬引入的特定版權豁免方面，政府表示，正探討允許合法使用版權作品，作電腦數據分析及處理，以鼓勵人工智能業務的發展。

今次諮詢的重點是探討擬引入的特定版權豁免，以容許合理地使用版權作品，作電腦數據分析和處理。諮詢文件指出，電腦數據分析和處理時所收集和使用的數據或資料，可能包含版權作品，像人工智能模型，在開發或訓練時有可能使用他人的作品。商務及經濟發展局發言人表示，若版權方面收得太緊，或窒礙推動人工智能的發展。