AI黑客攻擊加劇中小企易成目標　20%中小企無網絡保安預算

數碼港資料外洩事故等引起網絡保安疑慮，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文在專訪中表示，不少中小企對黑客攻擊存有誤解，不知黑客以工具自動尋找目標，非只針對資料較多的大企業，令保安薄弱的中小企易成目標，而約20%中小企沒有網絡保安預算，忽略事故後的開支或達保安措施成本的幾十倍。他又預告，隨人工智能成熟，未來黑客攻擊將大幅增加，中小企須盡快加強保安。
記者︰曾偉龍
數碼港等各機構接連發生資料外洩事故，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文接受《am730》專訪時表示，本港商界的網絡安全意識一直不足，引述中心去年香港企業網絡保安準備指數只有47分，僅處於「有基本措施」水平，其中保安政策及風險評估和人員意識上表現尤差。
去年中小企受攻襲按年增10百分點
中小企普遍不熟悉黑客的行為，陳仲文表示，很多企業仍低估網絡安全風險，以為黑客只會針對較大規模的企業攻擊，但黑客普遍以工具搜尋，以取易不取難方式選擇攻擊目標，未必考慮企業本身規模，「用Tools(工具)去掃，都未必睇到公司大唔大、多唔多資料，見到冇update(更新或安裝修補程式)，入咗去攞咗資料先睇重唔重要」，所以保安程度低的中小企反可能面對更大風險。中心去年調查有73%中小企在過去12個月內遭受網絡攻擊，按年增10個百分點。
陳仲文續指，企業較關注銷售營利，忽略因網絡保安措施不足招致的風險損失，以去年中心調查所知，近90%中小企的網絡安全預算不足10萬元，20%預算為0元；而相關預算不足10萬元的大型企業則有58%。陳仲文指，外國數據顯示，在網絡安全事故發生後的補償支出，往往是保安措施成本的幾十倍，但不少企業抱住「未殺到埋身」的心態，隨時招致損失。
系統未更新成最常見犯錯
被問及中小企的常犯錯誤，陳仲文指，根據中心接收的個案，不少企業經常沒有更新系統或安裝修補程式，或者使用含木馬程式的免費軟件，不少系統亦因沒有使用雙重驗證技術，令系統被盜用，部分個案是因有員工在不同帳戶使用同一密碼，當其個人帳戶資料被盜，黑客便可利用密碼嘗試登入該員工的企業帳戶，從而進入系統。
陳仲文又提醒，人工智能愈趨成熟，令成為黑客的技術門檻亦大幅降低，「用AI就可以生成惡意程式碼，或者釣魚網站介面或釣魚電郵，去暗網買已外洩嘅個人資料，幾仙一個……只要有錢，你都可以做到(黑客)」，人工智能亦助長了騙徒用「深偽」(Deepfake)技術假冒身份行騙。他認為，未來網絡攻擊成本肯定更低，去年中心處理逾3,700宗網絡釣魚事故，按年增27%，預計攻擊將大幅上升，中小企需盡快提升網絡保安水平，避免成為黑客目標。
▼2024年五大網絡保安風險▼
|安全風險
|內容
|人工智能「武器化」
|黑客利用生成式人工智能產生惡意程式碼發動攻擊，或產生欺詐數據癱瘓網絡保安措施
|新一代釣魚攻擊
|黑客可利用AI Deepfake技術製作虛假影片行騙
|網絡犯罪趨向組織化
|針對企業的勒索軟件攻擊增加，市民面對「毒App」和網絡釣魚威脅
|針對智能設備的攻擊
|新式電子產品大多具備網絡連接功能，但其網絡安全標準不一，易受入侵和惡意操控
|使用第三方服務的風險
|企業使用其他公司提供的IT服務，衍生供應鏈攻擊及公司內部網絡安全風險
資料來源︰電腦保安事故協調中心