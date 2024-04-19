AI黑客攻擊加劇中小企易成目標　20%中小企無網絡保安預算

數碼港資料外洩事故等引起網絡保安疑慮，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文在專訪中表示，不少中小企對黑客攻擊存有誤解，不知黑客以工具自動尋找目標，非只針對資料較多的大企業，令保安薄弱的中小企易成目標，而約20%中小企沒有網絡保安預算，忽略事故後的開支或達保安措施成本的幾十倍。他又預告，隨人工智能成熟，未來黑客攻擊將大幅增加，中小企須盡快加強保安。 記者︰曾偉龍 數碼港等各機構接連發生資料外洩事故，電腦保安事故協調中心發言人陳仲文接受《am730》專訪時表示，本港商界的網絡安全意識一直不足，引述中心去年香港企業網絡保安準備指數只有47分，僅處於「有基本措施」水平，其中保安政策及風險評估和人員意識上表現尤差。

去年中小企受攻襲按年增10百分點 中小企普遍不熟悉黑客的行為，陳仲文表示，很多企業仍低估網絡安全風險，以為黑客只會針對較大規模的企業攻擊，但黑客普遍以工具搜尋，以取易不取難方式選擇攻擊目標，未必考慮企業本身規模，「用Tools(工具)去掃，都未必睇到公司大唔大、多唔多資料，見到冇update(更新或安裝修補程式)，入咗去攞咗資料先睇重唔重要」，所以保安程度低的中小企反可能面對更大風險。中心去年調查有73%中小企在過去12個月內遭受網絡攻擊，按年增10個百分點。 陳仲文續指，企業較關注銷售營利，忽略因網絡保安措施不足招致的風險損失，以去年中心調查所知，近90%中小企的網絡安全預算不足10萬元，20%預算為0元；而相關預算不足10萬元的大型企業則有58%。陳仲文指，外國數據顯示，在網絡安全事故發生後的補償支出，往往是保安措施成本的幾十倍，但不少企業抱住「未殺到埋身」的心態，隨時招致損失。