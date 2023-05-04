AIA響應你好香港 開心香港 520 521免費坐香港摩天輪

響應政府的「你好，香港！」及「開心香港」活動，友邦香港(AIA)將推出相應活動，當中於本月20和21日免費送出「香港摩天輪」門票，供市民即場使用，並不設數量上限。至12月闊別4年後、香港最大型的戶外盛事之一「友邦嘉年華」亦將重臨，料可吸引過百萬人次入場。
繼上周六全港戲院日，可用平價享受娛樂活動後，市民本月更有機會免費搭摩天輪，AIA宣布，於5月20及21日免費送出「香港摩天輪」門票。市民可於當日到摩天輪售票處索取即日門票，免費乘坐摩天輪，門票數量不設上限，實際情況會因應摩天輪承載量及開放時間而定。
友邦嘉年華今年復辦
受疫情影響停辦的「友邦嘉年華」將於今年再次舉辦，AIA透露，活動將橫跨聖誕、除夕及農曆新年。今年繼續有多項廣受歡迎和嶄新的機動遊戲及有機會贏取毛公仔的攤位遊戲，還預期有街頭表演和更多全新體驗。嘉年華詳情於9月下旬門票公開發售時一併公布。
大會昨為活動舉行開幕倒數。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指，過往的「友邦嘉年華」每次都為市民和旅客帶來開心回憶，今年盼在響應「你好，香港！」及「開心香港」下，再為大眾提供歡樂，料嘉年華橫跨多個節日假期，可吸引過百萬人入場。友邦香港及澳門大使、香港女飛魚何詩蓓表示，過去舉辦「友邦嘉年華」時，自己因身在外地參賽或訓練而未能到訪，但曾聽朋友說玩得很開心，期望今年可與家人和朋友遊玩。