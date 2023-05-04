AIA響應你好香港 開心香港 520 521免費坐香港摩天輪

響應政府的「你好，香港！」及「開心香港」活動，友邦香港(AIA)將推出相應活動，當中於本月20和21日免費送出「香港摩天輪」門票，供市民即場使用，並不設數量上限。至12月闊別4年後、香港最大型的戶外盛事之一「友邦嘉年華」亦將重臨，料可吸引過百萬人次入場。

繼上周六全港戲院日，可用平價享受娛樂活動後，市民本月更有機會免費搭摩天輪，AIA宣布，於5月20及21日免費送出「香港摩天輪」門票。市民可於當日到摩天輪售票處索取即日門票，免費乘坐摩天輪，門票數量不設上限，實際情況會因應摩天輪承載量及開放時間而定。