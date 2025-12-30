Air Supply獻唱 光影匯演迎新年 旅發局：遊客喜有深度氛圍 活動具吸引力

全球各大城市正密鑼緊鼓籌備迎接2026年。香港旅遊發展局今年取消除夕煙花，改於中環遮打道辦跨年倒數活動，以歌手演出及長達3分鐘的光影匯演迎接新一年。旅發局表示，旅客喜歡「多層次、有深度」的氛圍，估計即使沒有煙火，香港的跨年倒數活動仍具吸引力。另外，天文台預料元旦翌日及周末氣溫顯著下降。

市民除夕外出慶祝跨年活動亦不用穿著厚大衣，天文台預計明日(31日)市區氣溫尚算和暖，日間約攝氏21度至元旦凌晨仍有19度，但元旦翌日周末氣溫顯著下降，周五及周六最低約11、12度。本港多區將有跨年活動，當中旅發局明晚在遮打道行人專用區舉行「新希望、新開始」活動，由當晚晚上11時28分至元旦凌晨零時10分，當中有國際歌唱組合Air Supply、本地歌手馮允謙及雲浩影將登台獻唱等表演。