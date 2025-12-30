Air Supply獻唱 光影匯演迎新年 旅發局：遊客喜有深度氛圍 活動具吸引力

全球各大城市正密鑼緊鼓籌備迎接2026年。香港旅遊發展局今年取消除夕煙花，改於中環遮打道辦跨年倒數活動，以歌手演出及長達3分鐘的光影匯演迎接新一年。旅發局表示，旅客喜歡「多層次、有深度」的氛圍，估計即使沒有煙火，香港的跨年倒數活動仍具吸引力。另外，天文台預料元旦翌日及周末氣溫顯著下降。
市民除夕外出慶祝跨年活動亦不用穿著厚大衣，天文台預計明日(31日)市區氣溫尚算和暖，日間約攝氏21度至元旦凌晨仍有19度，但元旦翌日周末氣溫顯著下降，周五及周六最低約11、12度。本港多區將有跨年活動，當中旅發局明晚在遮打道行人專用區舉行「新希望、新開始」活動，由當晚晚上11時28分至元旦凌晨零時10分，當中有國際歌唱組合Air Supply、本地歌手馮允謙及雲浩影將登台獻唱等表演。
八幢地標上演光影匯演
活動附近八幢地標建築，包括香港大會堂高座、香港會所大廈、終審法院大樓及滙豐總行大廈外牆等，將投射巨型倒數時鐘，與市民一同倒數20秒，隨後上演3分鐘「光影匯·中環」表演送上新年祝福。遮打花園及愛丁堡廣場將設直播區，透過大屏幕及音響即時播放節目。尖沙咀文化中心外牆及灣仔會展外牆亦會投影巨型倒數鐘，直播盛況。
洪忠興：活動仍能吸引旅客市民
旅發局首席顧問洪忠興指出，光影表演在視覺效果上與煙火不同，根據早前「香港繽紛冬日巡禮」的反應，旅客對光影演出十分喜愛，認為能營造「多層次、有深度」的氛圍，相信光影演出配上歌手獻唱，活動仍能吸引旅客和市民。他亦澄清，活動不設悼念宏福苑大火的環節。
除夕封路安排
因應除夕夜在中環遮打道舉行的跨年倒數活動，警方於明晚起分三階段封路，遮打道及附近街道會陸續禁止車輛進入，以確保人流安全。蘭桂坊一帶亦會由下午2時至翌日凌晨分階段封路。警方提醒市民，跨年夜前往中環及蘭桂坊時，應留意最新交通安排並遵從現場指示。
基於維港兩岸沒有煙花匯演，西九龍區內沒有預定大型封路計劃。但警方會密切留意人流及車流狀況，如有需要，可能短時間內在尖沙咀及西九文化區實施人流管制及特別交通安排，涉及臨時改道及道路封閉。
多項跨年活動同步舉行
除中環外，九龍新界亦有多項跨年活動，包括香港迪士尼樂園的「跨年倒數對時刻」及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會。西九藝術公園海濱東草坪的「西九聖誕市集」維港海濱舞台舉行，多個本地音樂單位，將於維港的璀璨景色下演出。