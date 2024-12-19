AlipayHK明年起納入公共交通費用補貼計劃(附使用攻略)

運輸署宣布，除了現時已涵蓋的八達通外，AlipayHK（支付寶香港）將於明年1月1日起納入公共交通費用補貼計劃，讓市民在計劃下有多一個電子支付方式選項。市民乘搭各主要公共交通服務時以AlipayHK「易乘碼」支付單程車費，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼。

在計劃下，市民以AlipayHK支付以下公共交通服務的單程費用，有關費用會被用作計算公共交通費用補貼：

港鐵列車服務（不包括機場快綫、輕鐵及港鐵巴士）；

專營巴士，包括城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士；

電車；

11條指定渡輪航線；及

175條指定綠色專線小巴路線。 AlipayHK「易乘碼」支援支付上述公共交通服務的單程費用，惟暫不支援購買個別票種，如月票或日票。