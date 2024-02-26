am偵查｜假包伙食專頁呃長期訂餐 偽造食物牌照 騙取信任 警方：去年接8950宗網購騙案

盆菜騙案變種！有打工仔在堪稱晚市荒漠地區工作，想兩餐食得較「多元化」，卻慘墮騙徒陷阱。本報發現社交平台Facebook上存有不少疑似假「包伙食」專頁，當中有以提供少油鹽、無味精的飯盒作招徠，送餐服務更是周一至日，朝十晚十自定時間送達指定位置；但市民過數預交「飯錢」後便隨即被封鎖！有苦主表示，騙徒會出示自製食物牌照增加可信度，並有問有答「用心」解釋如何落單及取餐細節，以博取信任；受害人最終被騙1,300元。 圖、文：李朗僑

市民楊小姐於本月中，透過FB接觸一個名為「健康餸包伙食」的專頁。她稱，專頁有很多飯盒照片似模似樣，對方接受查詢時亦對答如流、解釋詳細，如「蒸魚當一個餸，你可以揀三個餸」「20個飯盒可分多少次送」等；又提到騙徒會要求市民付700元買1人份20餐的長期訂餐，並以「準備明日飯盒」為由，催促市民落單；惟市民過數後，騙徒會稱翌日將有同事跟進，但實質封鎖買家帳號。 楊小姐說，警方防騙視伏器並無顯示騙徒轉數快帳號「高危有伏」；加上兒女的辦公室附近並沒有太多食肆，想令他們「有啖好食」，不虞有詐招致破財。她已報警求助，料被騙金錢難以追回，因騙徒或身處內地警方難以緝捕，「當自己傻仔一次」；但仍是不解Facebook為何會推介詐騙專頁。

實體店不存在 疑共用牌照 本報記者獲悉受害人的經歷後查看「網上騙案受害者大聯盟」，發現有不少市民被類似的專頁騙財，如「健康美食 優惠訂餐 包餐」、「家常健康餸·包伙食 」、「低脂沙律餐-包伙食」等。記者偽裝顧客接觸供應者，發現對方每次都用不同的轉數快帳號收款，當被問及實體店地址時，便會出示一張食物牌照。該牌照上的店舖名稱為「家常餸」，實體店地址則是香港銅鑼灣渣甸坊59號地下E,F,G舖；牌照屆滿日期為2024年6月15日，惟經調查證實，該牌照不在食環署持牌/許可證食物業處所名單上，這個食物牌照相信亦是偽造來的。

另外，記者實地調查，發現「銅鑼灣渣甸坊」沒有59號，而「銅鑼灣渣甸街」59號則是燈籠洲市場。該街市的管理員陳先生表示，燈籠洲市場屬舊街市，因此沒有出售熟食，而舖位亦不是以字母，而是用數字劃分。記者又發現，該些疑似假專頁會以「共用」食物牌照，市民可多加留意。 警方：騙徒專頁有共同特徵 警方回覆查詢指，2023年警方接獲8,950宗網上購物騙案，涉1.5億港元。警方續指，騙徒開設的社交平台專頁有共同特徵：如無公司資料、實體店地址或聯絡電話，或假借知名品牌或商號；專頁的餐廳網址，只連結至本身社交平台專頁；專頁只經營了短時間(數天或數星期)，或用舊帳戶改名並「借殼上市」。騙徒亦會聘用打手給予好評或留言，製造多人光顧的假象，但打手的姓名和相片並不像是本地人。