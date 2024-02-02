am偵查｜食環設攤檔高度限制 花農斥難辦安全證明

年宵市場周日開幕，不少攤檔昨已開始搭棚。食環署今年新設攤檔高度限制，乾貨攤位不得超過3米高，而濕貨若高度為3至4.5米，則須找合資格工程師提交構築物安全證明；署方會派員巡查有關場地，並檢查相關安全證明。如濕貨攤位獲許可人未能提交相關安全證明，不得開始業務。乾貨檔主普遍不反對新規定，但有濕貨檔主透露自己無法完成署方的要求。 乾貨檔主Alfred和同學一起出售親自設計的桌上遊戲、自製新年揮春和特色霓虹燈。Alfred提到，高度限制沒有影響他，並明白處方要求基於安全考量，沒有不滿，「如果大家(乾貨檔主)都係唔過，遵守同一個規矩就無問題。」。「蘭花大王」楊小龍則表示，自己未提交建築安全證明，因行內人士幾乎沒人認識工程師可辦理安全證明，直言「沒法解決」今年只好不設第二層；更斥花農如要找工程師提供證明，便要支付額外成本，「咁賺返既錢未益佢哋！」

花農未必有門路找工程師，而搭棚公司亦不會代勞。有業內人士指，搭棚公司都不會協助檔主找合資格工程師申請構築物安全證明，檔主須自費完成；因此或會有人迫於無奈「偷雞」，在有證明之前先設第二層，又指今年搭第二層的攤檔明顯減少。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受本報訪問時解釋，聘請工程師申請構築物安全證明費用不菲，「維園搭個濕檔公司賺千幾元，但請工程師要幾萬元」，因此搭棚公司不會承包申請構築物安全證明；他同時認為搭棚工人只是按圖施工，搭棚公司沒有相關責任。何炳德又指，維園攤檔搭棚向來不需安全證明，師傅會手持圖紙並和檔主溝通，並按其需求搭棚，「經驗老到嘅師傅會問清楚第二層放幾多個花盆、幾多包泥」並進行加固，因此竹棚不止安全鞏固，其實用性亦會較沒有實地了解工程師所設計的高。