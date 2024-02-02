am偵查｜食環設攤檔高度限制 花農斥難辦安全證明

年宵市場周日開幕，不少攤檔昨已開始搭棚。食環署今年新設攤檔高度限制，乾貨攤位不得超過3米高，而濕貨若高度為3至4.5米，則須找合資格工程師提交構築物安全證明；署方會派員巡查有關場地，並檢查相關安全證明。如濕貨攤位獲許可人未能提交相關安全證明，不得開始業務。乾貨檔主普遍不反對新規定，但有濕貨檔主透露自己無法完成署方的要求。
乾貨檔主Alfred和同學一起出售親自設計的桌上遊戲、自製新年揮春和特色霓虹燈。Alfred提到，高度限制沒有影響他，並明白處方要求基於安全考量，沒有不滿，「如果大家(乾貨檔主)都係唔過，遵守同一個規矩就無問題。」。「蘭花大王」楊小龍則表示，自己未提交建築安全證明，因行內人士幾乎沒人認識工程師可辦理安全證明，直言「沒法解決」今年只好不設第二層；更斥花農如要找工程師提供證明，便要支付額外成本，「咁賺返既錢未益佢哋！」
花農未必有門路找工程師，而搭棚公司亦不會代勞。有業內人士指，搭棚公司都不會協助檔主找合資格工程師申請構築物安全證明，檔主須自費完成；因此或會有人迫於無奈「偷雞」，在有證明之前先設第二層，又指今年搭第二層的攤檔明顯減少。
港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受本報訪問時解釋，聘請工程師申請構築物安全證明費用不菲，「維園搭個濕檔公司賺千幾元，但請工程師要幾萬元」，因此搭棚公司不會承包申請構築物安全證明；他同時認為搭棚工人只是按圖施工，搭棚公司沒有相關責任。何炳德又指，維園攤檔搭棚向來不需安全證明，師傅會手持圖紙並和檔主溝通，並按其需求搭棚，「經驗老到嘅師傅會問清楚第二層放幾多個花盆、幾多包泥」並進行加固，因此竹棚不止安全鞏固，其實用性亦會較沒有實地了解工程師所設計的高。
食環署回覆本報查詢指，檔主須自費聘用一名認可人士、註冊結構工程師或《建築地盤(安全)規例》(第59I章)規定的合資格人士，在活動舉行前為其攤位的搭建物向本署提供安全證明。其中，第59I章規定的合資格人士指的是曾受相關訓練及具備相關經驗的搭棚人員，其資格要求與市面上其他因進行工程而需搭建竹棚的要求一致。換言之，花農可委聘合資格的搭棚人員為其攤檔搭建竹棚，並要求該搭棚人員簽署安全證明。