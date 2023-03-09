am專訪｜堅持手工製作拒打爛招牌 深水埗坤記糕品5月告別街坊

深水埗福華街港鐵站旁邊，有一個面積僅百呎、60年代舊士多模樣的懷舊小舖，舖上掛著「坤記士多」四個大字，由順德傅氏一家經營。坤記那古法製作的糕品，在時光的推移中、米芝蓮的加持下，名聲傳遍香港。店面當眼處放著各式糕點，砵仔糕、白糖糕、紅豆糕、芝麻糕、鬆糕，琳瑯滿目，吸引滿滿朝聖的途人。隨著時代變遷，深水埗生活也正在改變，舊事物慢慢消失，坤記的招牌將於今年5月正式卸下。

採訪：專題組

坤記這塊招牌，最初在1965年由祖籍順德的創始人傅坤信所建，其所賣的糕品，全部日日新鮮製作。順德作為魚米之鄉，米當然是重中之重，同時亦賦予一件件煙韌軟熟糕點獨特的靈魂。看來簡單的傳統糕點，說難不難，說易非易，只因製作步驟十分繁瑣。目前經營坤記的是「店二代」——一頭白髮的傳永祥與弟弟傳永康二人，他們製了半輩子的糕，早對從父親傳承的技藝嫻熟於心。傳永祥說，糕要做得有米香，富彈性，便要經過淘米、浸米、磨粉、壓水、和餡、發酵、灌籠、水蒸，足足8道工序，輕忽不得。

半夜3時半工場準時開爐

夜半3時30分，坤記的工場便會準時開爐。已按比例混合、浸泡一夜半新半舊的泰國粘米，緩緩放進磨米機再加水，待米粒研磨成漿，又流入布袋。接著，再要抬起重甸甸大石，把米漿重重壓著，待水分全部流走，變成了米粉糰。接著，這邊加黑芝麻漿，那邊要放紅豆，做成不同口味的糕點，磨米機全晚不停轉動，人也跟著忙得團團轉。