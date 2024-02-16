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2024-02-16 04:30:54
日報

am專訪｜未來四年經濟難扭轉 信外資將返港

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am專訪 蘇偉文

蘇偉文預料，本港經濟在未來4年暫難扭轉。(羅錦鴻攝)

經濟不景，樓市下挫，才晉高等教育學院及高峰進修學院院長蘇偉文相信，中美關係未來四年仍然不佳，香港經濟暫難扭轉。但香港非一去不返，外資需時回歸，而疫情對世界經濟改變巨大，各國由全球化分工走向保護主義，增加貿易壁壘，但長遠會改善。他又認為，香港經濟暫未有明確的出路，惟創科是希望之一，仍須投資。記者：曾偉龍

疫後全球經濟格局改變，香港本地政局亦遽變，有指本港對外資失去吸引力。蘇偉文認為，經濟有循環，不會長期在谷底徘徊，「除非香港一去不返，但唔會咁差」，而現時港股市場不佳，故資金未流入香港是正常現象，但現時股值便宜，資金始終會回歸，「資金係冇祖國嘅，資金嘅定義係逐利……(資金)會慢慢回來，唔使太擔心，但要take time(需時)」。

他認為，疫情改變了世界經濟，過去各國相信全球化分工，令大家更為有利，但在疫情期間貿易運輸受阻，各國亦考慮將重要的生產收回本國，國際間的壁壘亦有增加，由自由主義走到保護主義、民粹主義，「一個極端到另一個極端，但會返到新嘅均衡點，冇以前咁開放，亦唔似而家只係睇住自己」。他認為，世界距離找到新均衡點仍需要一些時間，但繼續差下去的空間不多，「即使特朗普再上台，已經有個極限，可以出嘅招都已出到咁上下，要禁嘅嘢，差不多禁晒，除非完全同中國脫鈎，就無話可說」。

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展望未來經濟，蘇偉文認為，外圍環境方面，在台灣和美國大選後，未來四年中美關係仍難改善，「香港夾喺中間，一定唔會好」，而內地經濟增長勢頭放緩，加上內地房地產市場有很多課題，內地經濟不佳，亦會影響香港總體經濟發展，而來港資金減少，股市成交減少，寫字樓空置率亦增加。
 

am專訪 蘇偉文

本港近年經濟景氣欠佳。 (資料圖片)

在家工作帶來變化

至於樓市、租金下跌，蘇偉文認為，疫後工作模式轉變，有不少金融機構容許員工一周有兩天在家工作，「當某個行業有40%人work from home(在家工作)，需要商業樓面就會低咗，商業區放飯的需求亦細咗」，加上科技進步，未來虛擬辦公室或能取代更多實體辦公室的功能，這些結構性改變均會令租金和地價帶來壓力。

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樓市向下，他又認為，除非突然發生利好因素，目前環境並不利於樓市大幅向上，但相比1997年買樓槓桿比例高，銀行借出房貸可有壓力測試評估業主負擔能力，並包括利息上升的情況，加上不少物業已經供完，故不擔心負資產的情況，反而擔憂負財富效應，「(業主)原本諗住愈住愈多錢，供落去愈來愈唔開心，見唔返家鄉」，影響消費意欲。

投資創科十個項目九個失敗

港府努力投資創科，是否香港經濟的出路？蘇偉文認為，必須投資創科，但難言是香港經濟的出路，只能說是希望之一，因為投資創科十個項目有九個項目失敗，社會須容忍很大的失敗率。但即使有創科成果，亦要視乎能否支撐整體經濟發展，「如果發明咗神丹仙藥醫到絕症，個個都要嚟香港打呢支針，就會有好多其他嘢可以搞到……一間台積電都撐起成個台灣啦」。他認為，香港具有發展創科的優勢，因內地有很多優秀科學家，香港的體制令他們有較大發揮空間，包括較容易上網查找資料，人員的流動亦較容易，方便參與國際會議，而硬體上香港的運輸物流先進，亦可配合。他相信，香港兩間醫學院排名很高，尤其生物工程的科研上很有優勢。

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除了投資創科，蘇偉文指，香港亦要繼續保持原有優勢產業的發展，包括檢測認證和仲裁等，而未來在大灣區融合下，香港不應變成與內地一樣，而應保持香港特色，發揮「連繫人」角色，因香港兩文三語仍比內地優勝，明白內地和國際的標準和做法，「尤其專業人士一個術語就完全明白需要啲乜，香港可以講返俾內地行家要點樣做。」

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