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2024-02-23 04:31:38
日報

am專訪｜武俠江湖中踽踽獨行 專訪金庸著作譯者 張菁

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譯者 張菁

張菁希望世界各地的讀者都欣賞到金庸的作品。

若然要把中華文化想像為一幅拼圖，金庸的小說必是不可或缺的一塊。引人入勝的武術招式、充滿俠義情仇的武俠江湖、哀怨纏綿的愛情故事，都使一代又一代的華人讀者沉浸在其武俠世界中不能自拔。80後譯者張菁，約10年前開始參與翻譯《射鵰英雄傳》的工作，如今又獨力翻譯《神鵰俠侶》。除喜見譯作與讀者共同成長，對張菁而言，更重要是見證武俠小說在世界不同角落裡開花。

記者：朱慧恩 圖：林靄怡

射鵰英雄傳 郝玉青 張菁

郝玉青與張菁分別負責翻譯《射鵰英雄傳》的卷一及卷二。(受訪者提供)

神鵰俠侶 英文版

首卷英文版《神鵰俠侶》去年底出版。(受訪者提供)

2012年，英國出版社MacLehose Press買下「射鵰三部曲」的英文版權，當時張菁與出版《射鵰英雄傳》英文譯本的項目牽頭者、來自瑞典的譯者郝玉青（Anna Holmwood）一起合力翻譯《射》，郝玉青負責卷一及三，張菁負責卷二及四，由著手翻譯第一卷，至成功出版一共4卷的英文版巨作，經歷了將近10年的時光。如今，張菁將獨力挑起翻譯整部《神鵰俠侶》的工作，首卷亦已於去年底出版。

張菁在香港出生及成長，18歲赴倫敦大學唸藝術史，畢業後順利在英國V&A博物館找到工作。唸美術史、進博物館工作，一切看似理所當然，但腦海中一直有一把聲音，告訴她這並非她的理想「歸宿」。年輕時的張菁是音樂及話劇迷，既是樂隊成員，又是常常看話劇，在劇場世界浪蕩的她，對中國文學作品在劇場缺席感到不解。「倫敦每日有上百套劇場，有來自歐洲、印度，日本，甚至非洲的故事，但中國作為一個古老的文化國度，歷史悠久而作品眾多，那時大約是二千年左右，中國的視覺藝術家很火紅，但偏偏其他文化內容卻似是不存在。」

附在張菁身體的中國文學魂在她體內翻騰，對於中國文學作品竟在世界的話劇舞台上不見蹤影，她心有不甘。「那時便覺得中國文學有些作品是需要翻譯。」在博物館工作期間，她與當時到館內實習的郝玉青結緣。後來郝玉青當上文學經紀人，並從事文學翻譯工作，她與來自英國的經紀人搭檔取得金庸作品的英文譯本版權後，便邀來張菁一起翻譯《射鵰英雄傳》英譯本的其中兩卷。

張菁 張菁 張菁

見證讀者與作品共同成長

雖然金庸的作品在華人圈子裡無人不識，但這個精彩絕倫的武俠江湖卻只在華人圈子裡盪迴，英文譯本並不普遍。張菁表示，金庸作品中，曾出版英譯本的包括《雪山飛狐》、《鹿鼎記》及《書劍恩仇錄》，均由大學的出版社出版。「大學出版社面對的是漢學群體，即研究中文的外國人，因是大學出版社出版，故其發行及出版皆在學術界中。」而MacLehose Press的出版項目，稱得上是金庸作品英文譯本的首個商業出版項目。

自從《射》卷一英譯本出版後，其他語言版本的《射》亦陸續面世，包括芬蘭文、德文、意大利文等等，使金庸作品與世界的距離又再走近一步。而作為譯者的張菁，便充當文化推手的角色，把金庸的作品帶到不同角落，讓世界各地的讀者也能沉醉在金庸筆下的恩怨情仇中。「能夠有機會把我兒時讀得很開心的書與他人分享，是很榮幸及難得的事。」不同國家與種族，有著各自文化與歷史，但對張菁而言，翻譯的過程就是尋找人性的共通點。「現時很多排外、分化，但我們都是人類，都得面對生老病死，至少在翻譯時，我們要找的就是人性的共通點，異中求同，令讀者有共鳴。」

除了見證中華文化在他鄉落地生根外，最令張菁感動的是看到有年輕讀者與自己的譯作一起成長。「有個美國女孩寫信給我們，說由9歲讀(金庸譯作)到14歲；亦有讀者在亞馬遜留言，說其兒子由9歲睇到16歲，當刻覺得很感動，沒想過會有小朋友與我們一起成長。」

張菁

張菁將在香港國際文學節中分享翻譯心得。

期望翻譯嶺南作者的作品

《射》有好搭檔郝玉清並肩作戰，來到《神鵰俠侶》，則由張菁獨挑翻譯大樑的工作。她認為，與《射》相比，《神鵰俠侶》的感情觀複雜很多，除了涉及愛情外，亦牽涉對國家及民族的責任。《神鵰俠侶》英譯本去年底已正式出版卷一，預計將分四卷出版。

談到未來的計劃，張菁直言很想嘗試翻譯犯罪謀殺小說，然而，她還有另一個更大的心願──把幾個她很欣賞的廣東作者的作品翻譯成英文，把嶺南文化的種子散播到海外，在異國土壤中開花結果。她留意到，近年開始有作者以廣東話創作。「東北有蕭紅，陝西有賈平凹，嶺南除了有武俠小說外，亦應該有其他作品可以分享」。

於3月舉辦的香港國際文學節暨香港國際青少年讀者節中，張菁將與讀者分享翻譯金庸作品的心得。現為全職譯者的她，笑言翻譯金庸作品的工作已佔據她所有時間，雖然稿費微薄，但為傳播中華文化，她樂意貢獻一分力。

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