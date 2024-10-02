今屆巴黎殘奧雙金得主何宛淇和身邊的李榮傑之間，有着雙重身份。比賽場上，他們是一對好拍檔「球員」和「教練」，私下他們年初結為夫婦，㩗手圓了巴黎奪金夢。回港差不多一個月，他們仍有一個旅程要一齊去完成，「希望去渡蜜月，過下二人世界」，人妻宛淇甜笑說。 「可能去歐洲或者澳洲，我們兩個一直都好想去歐洲旅行，好奇想了解一下那裏的建築，希望稍後有機會去探索一下。至於澳洲，那邊有很友好的波友邀請我們一同遊玩。」不過宛淇說仍然未作出最後決定。除了過下二人世界，她亦趁這段時間盡孝心，陪父母飲茶、食飯和四圍去。

歐洲澳洲蜜月地難取捨 雖然成為金牌得主已經一個月，「我仍然感受到大家的愛，平時出街見到不同市民，他們不單認出我，還能叫出我的名字，然後說你很犀利，為香港爭光，多謝你對香港的努力。我覺得很sweet(心甜)和感動。」 宛淇又提到在巴黎比賽時，很多市民捱眼瞓睇比賽支持她，她回港後亦絕不吝嗇，和大家一齊分享奧運金牌的喜悅，「無市民打氣支持，少了份動力，有他們才會推動我們一班運動員繼續努力，在國際舞台發光發亮。獎牌不只屬於我自己，暫時這段時間都會帶着獎牌在身和市民分享。」

獎牌不只屬於我一個 早前出席聯合國兒童基金會慈善跑的「星級英雄」活動，以及東港城「滾動獎牌夢」球技展示日活動，宛淇覺得可以讓運動員更近距離接觸市民，市民更和她分享感受，「我們從來都無見過真正奧運獎牌，平日只可以在電視看見，我不單給他們摸摸獎牌，有時候也會給他們帶在身上打咭，等他們不只在電視機感受奧運氣氛，而是真正接觸到，這些都是報答市民的一種型式。」 她續說，近期都有不同活動邀請，覺得都要把握奧運後的熱潮，希望大家會記得殘奧運動員的故事，以及他們的努力，不想浪費這段時間，「可能我是運動員，我在運動場上成就較好，就有一個獎牌，想告訴他們，每一個人都有自己的長處，展開一個金牌人生。」

盼市民明年到啟德支持賽事 宛淇自己都會繼續運動員生涯，不會因為圓了殘奧金牌夢就停下來，明年她會參加兩個大型賽事，包括亞洲錦標賽和全國第十二屆殘疾人運動會，「大家都很重視全殘會，因為香港是硬地滾球主場，在啟德體育園舉行。今次市民不只在電視機上看到我們比賽，可以在場地親身為我們打氣和支持。」她表示，已恢復訓練，遲些準備大型比賽會再緊密鍛鍊。 雖然在巴黎殘奧女子個人硬地滾球BC3級和混合雙人BC3級已圓了奪金夢，但「雙金」何宛淇直言，希望在明年的個人賽和雙人賽，可以代表香港再奪取奬牌。