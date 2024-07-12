am專訪｜深入香港社區取景成就首部作品 菲裔監製︰盼港菲合作電影在國際放異彩

熙攘的中環街道、密集的摩天大樓、璀璨的維港夜景都是香港的標誌，不單在港產片出現，亦成海外電影「入鏡」場景，但資深影迷或感「熟口熟面」沒有新意。以香港作背景，由泰、菲人氣男女神擔綱演出電影《Under Parallel Skies》(平行天空下)，該片電影監製范鴻志(Richard)取景地則選擇深入香港社區，按劇情推演男女主角走入九龍城、坪洲、大澳等充滿趣味的舊區和大自然風光地點。他坦言，安排在港取景地點曾遇困難，幸旅發局和朋友襄助得以完成，又指香港電影業曾創出輝煌盛世，打開亞洲娛樂通往國際大門，近年韓流文化「道門開得更大」，他盼其製作公司善用這道大門，將港菲合作電影在國際舞台大放異彩。

Richard為製作公司「28squaredstudios」老闆，但加入演藝界是機綠巧合。31歲的Richard菲律賓出生，於一個月大時隨經商父親一家來港定居，至升讀大學才返回菲律賓。Richard指，父親盼子承父業，自幼已須學習不同經商技能，笑指「9歲要學寫支票，用嚟交學校雜費。」更稱「(當時)做生意就係我嘅first love(第一個目標)」。

接觸演藝工作緣自大學一次慈善義賣活動，被譽為校草的他在活動中做服裝模特兒，因此被星探發掘，之後任模特兒及參與多個電視節目。Richard說，當時雖享受自力更生的生活方式，但對未來仍抱見步行步的心態，直至參與菲律賓著名真人騷電視節目《Pinoy Big Brother》後，奠定他的人生方向。

參與菲律賓真人騷奠定人生方向

《Pinoy Big Brother》是社會實驗類的真人騷，記錄一群陌生人在同一屋簷下的生活狀況。Richard參與節目後聲名鵲起，加上單眼皮和當時的瀏海髮型，他被喻為翻版金秀賢(著名韓星)。懂五種語言的Richard亦有利在不同地區的幕前發展，Richard坦言，父母得知他選擇在演藝界發展略感失望，但父親尊重他的決定，只叮囑由零開始的事業不易行。

新冠疫情席捲全球，打亂無數人的生活節奏。Richard幕前演出受阻後，則改為接觸幕後工作，結合兒時經商技能和演藝事業，成立製作公司「28squaredstudios」；笑言「我嘅first love(做生意)同second love(演藝事業)結婚，生咗間公司出嚟」，並開始籌備首套電影《Under Parallel Skies》。