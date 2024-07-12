am專訪｜深入香港社區取景成就首部作品 菲裔監製︰盼港菲合作電影在國際放異彩

熙攘的中環街道、密集的摩天大樓、璀璨的維港夜景都是香港的標誌，不單在港產片出現，亦成海外電影「入鏡」場景，但資深影迷或感「熟口熟面」沒有新意。以香港作背景，由泰、菲人氣男女神擔綱演出電影《Under Parallel Skies》(平行天空下)，該片電影監製范鴻志(Richard)取景地則選擇深入香港社區，按劇情推演男女主角走入九龍城、坪洲、大澳等充滿趣味的舊區和大自然風光地點。他坦言，安排在港取景地點曾遇困難，幸旅發局和朋友襄助得以完成，又指香港電影業曾創出輝煌盛世，打開亞洲娛樂通往國際大門，近年韓流文化「道門開得更大」，他盼其製作公司善用這道大門，將港菲合作電影在國際舞台大放異彩。
文︰李朗僑 圖︰蘇文傑
Richard為製作公司「28squaredstudios」老闆，但加入演藝界是機綠巧合。31歲的Richard菲律賓出生，於一個月大時隨經商父親一家來港定居，至升讀大學才返回菲律賓。Richard指，父親盼子承父業，自幼已須學習不同經商技能，笑指「9歲要學寫支票，用嚟交學校雜費。」更稱「(當時)做生意就係我嘅first love(第一個目標)」。
接觸演藝工作緣自大學一次慈善義賣活動，被譽為校草的他在活動中做服裝模特兒，因此被星探發掘，之後任模特兒及參與多個電視節目。Richard說，當時雖享受自力更生的生活方式，但對未來仍抱見步行步的心態，直至參與菲律賓著名真人騷電視節目《Pinoy Big Brother》後，奠定他的人生方向。
參與菲律賓真人騷奠定人生方向
《Pinoy Big Brother》是社會實驗類的真人騷，記錄一群陌生人在同一屋簷下的生活狀況。Richard參與節目後聲名鵲起，加上單眼皮和當時的瀏海髮型，他被喻為翻版金秀賢(著名韓星)。懂五種語言的Richard亦有利在不同地區的幕前發展，Richard坦言，父母得知他選擇在演藝界發展略感失望，但父親尊重他的決定，只叮囑由零開始的事業不易行。
新冠疫情席捲全球，打亂無數人的生活節奏。Richard幕前演出受阻後，則改為接觸幕後工作，結合兒時經商技能和演藝事業，成立製作公司「28squaredstudios」；笑言「我嘅first love(做生意)同second love(演藝事業)結婚，生咗間公司出嚟」，並開始籌備首套電影《Under Parallel Skies》。
香港亦是家 盼首部作品在屋企拍
《Under Parallel Skies》由泰國男神Win(Metawin Opas-Iamkajorn)和菲律賓演員Janella Salvador主演。故事講述一名泰國男子來港尋找失蹤的母親時，邂逅酒店菲裔女員工，兩人遊歷坪洲、大澳水鄉等地，在香港踏上一段充滿愛情、心碎和愈合的旅程。Richard表示，西方電影近年流行由不同國籍人士交織而成的電影故事，但此類故事在亞洲較少，希望把此股潮流帶入亞洲。他形容港菲均是他的家，「第一部電影都想係自己屋企拍」，且香港是國際都市，在公在私而言都非常想在香港拍片。
首次籌拍電影加上遇上疫情，Richard在兩年籌備過程面對相當大的挑戰，其中選擇在港取景遇上極大困難，團隊最後獲旅發局的大力協助，包括為取景地點及內容提供建議，情節內加入了香港文化元素，加上朋友協助下，最終一切水到渠成。Richard友人、Food Tank Group Limited創辦人Jacky透露，電影開拍之際，Richard仍未找到可供拍攝的酒店，或須因此改劇本。幸好Jacky拉線下，Jacky朋友願借出酒店解決其中一個重要場景問題，而Jacky亦借出所經營酒吧作拍攝場地。
首作在12處公映感滿意
Richard指，香港電影上世紀在東南亞、歐洲、美國和中國內地，均具極大文化影響力，雖然近年南韓影視作品極速冒起，令亞洲娛樂通往國際的大門「開得更大」，但香港知名電影作品仍在國際放異彩。公司的目標是善用這道大門，把港菲合作娛樂帶入國際。
《Under Parallel Skies》於5月起先後在12個國家和地區公映，Richard對結果非常滿意，「好少電影可以一次過，喺咁多地方上映」；公司已籌備下一部電影。新作以科幻題材，未來仍會在香港取景，除因在香港生活多年，對環境非常熟悉；更重要的是要向大眾展現多姿多彩的香港。