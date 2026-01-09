am專訪｜私人工程量未回升 引「菠蘿包理論」 卜國明：冀加大投資基建推動經濟

近年本港經濟不景，私人工程量大幅下跌，「重創」建造業界。立法會工程界議員卜國明表示，雖然政府工程量增加三百億元，但私人工程量跌幅驚人，變相互相抵銷。他認為，2026年正是一個「契機年」，期望政府加大投資推動基建，以基建帶動經濟。他深信「菠蘿包理論」，每人多吃一個菠蘿包，經濟就會變好，正如多推基建項目，便能製造經濟活動；當市場暢旺，發展商便有信心起新樓，從而令整體工程量回升。 記者：朱慧恩 前景不明，私人發展商減慢發展步伐，私人工程量大跌。地盤工人欠薪、老牌工程公司倒閉，以至建築師樓員工須放無薪假等，反映建造業陷入寒冬。卜國明接受本報專訪時解釋，建造業界是「三分天下」，即公共工程、私人工程和裝修工程各佔三分一。

雖然政府額外預留300億元加大工程項目開支，惟過往兩年私人工程量大跌，卜國明形容：「變成一個抵銷。」因新工程項目欠缺，行業產生骨牌效益，一個接一個倒下。他觀察到，近來整體環境有起色，2026年正是一個契機年，期望政府多推基建，以基建帶動經濟。 卜國明指，現時大部分資源集中北都，北都以外，不少基建或其他發展項目都暫停。惟他相信，基建能夠帶動經濟，「正如菠蘿包理論，每人多吃一個菠蘿包，經濟就會好起來；多一些基建，人就多一些安全感，從而製造經濟活動。當市場旺起來，市民有信心買樓，發展商就有信心起樓。」

然而，面對千億財赤，難免顧此失彼。卜國明認為，政府可以多發債作為基建投資。他指出，與其他國家如新加坡和美國相比，香港的借貸在國際間是非常低，資金作用基建，其實是一個投資。 以修補馬路為例 鼓勵試錯文化 香港的建築成本高昂，位居亞洲第一。卜國明表示，要降低成本，除了要善用創新科技，亦應該精簡審批流程，鼓勵「試錯文化」。他期望，公營部門在審批項目時，能夠推動「以不多於兩次提交審批便獲批」，降低生產成本。至於「試錯文化」，他解釋，對於一些創新的技術物料，在做足風險評估的情況下，應該要接受有瑕疵出現。

他以修補馬路為例，香港通常用快乾石屎，晚上短暫圍封馬路，修補碎裂地方，「這樣小規模地做，過了一段時間就可能再爛。」他直言：「香港的馬路不可能被圍封數天，這就是今天的限制」。而他指出，現時有一些新的石屎物料較耐用，惟施工需時較長，「會不會有機會在一個周末，當繁忙時段過後，圍封馬路，以新的材料重新鋪路，周一繁忙時間前再開路。」他表示，這些做法在香港未曾嘗試，明白不同部門各有顧慮，「但要試新嘢，就真的要落地去試，否則只是紙上談兵」。

64歲的卜國明退休前是土木工程處長，任職政府多年，熟悉政府運作；現在華麗轉身，成為監察政府運作的議員。他表示，雖然角色互換，但不會有太大衝突，「目的都是希望搞好香港，為市民服務。」