am專訪｜精神健康人才短缺培訓成本高 黃重光倡教育代治療

港府早前公布十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，但精神健康專業人手嚴重不足，仍較難解決。精神科醫生黃重光接受《am730》專訪時指出，培訓臨床心理學家和精神科醫生成本很高，且只能「一對一」服務，不足應付社會需求，提出在家校推行精神教育，以教育替代治療，提升整體社會精神健康。他近年將理念帶入學校，建議廣泛推動。

根據統計處2021年有關殘疾人士及長期病患者的報告，本港有約25.7萬人有精神病或情緒病，較疫前2014年報告的14.7萬人，有約75%的明顯增幅。黃重光受訪時引用世衛組織數據指，有四分一家庭有至少一名成員有精神心理疾患，而疫情期間社交接觸減少，相信社會精神健康情況惡化。

創立「ICAN父母之道教育」

黃重光指出，社會訓練精神科醫生和臨床心理學家的成本很高，但只能「一對一」幫助病人，即使增加人手亦只能針對個別病患，未能從社會層面解決問題，故早於20年前創立「ICAN父母之道教育」，製作教材，提高學童及家長的精神健康，透過教育保持社會層面上的精神健康，減少精神病患的數目和嚴重程度，精神健康專業人手則可集中應對個別有精神病患的人士。

他解釋其心理學理念，強調「兩代同行」，有快樂的父母，培育快樂的學生，讓學童由「失敗、退步、不快樂」的負面循環，進入「成功、進步、快樂」的正面循環。黃重光在2017年起與母校慈幼英文學校合作，推出計劃透過工作坊、講座和歷奇活動等提升學生、教師及家長的精神健康。