am專訪｜鄧炳強開腔談前世情人 父女相處照片首曝光

提起保安局長鄧炳強的名字，大家總會想起他在鎂光燈前，不苟言笑十分嚴肅的一面。然而，鄧炳強有如天下間所有父親一樣，談起自己的「前世情人」時，嘴角也會泛起陣陣笑意。他早前接受本報專訪，首度公開談及與女兒相處點滴，更分享多張從未曝光照片，盡顯慈父的一面。

父母總會對子女年幼時，傻傻的往事印象特別深刻，這位局長爸爸亦不例外。鄧炳強透露，當年自己是球場的常客，太太亦不時帶女兒到球場觀賽。其中一年的父親節，鄧炳強在球賽完結後，收到女兒送上的驚喜——一張女兒親手繪製、畫有他踢球模樣的父親節卡。

父親節卡女兒誤寫「馬虎射球」

鄧炳強揭開細看下，發現卡上竟寫著「馬虎射球」四隻大字。這個不敢置信的爸爸，連忙問愛女，為何他明明努力入了球，仍指他踢得「馬虎」？在女兒童言童語的解釋下，鄧炳強才知道女兒把電視上所說的「猛虎射球」，當成是「馬(匹)」「(老)虎」射球。這個美麗的誤會，頓時令鄧炳強哭笑不得。

公務繁忙的鄧炳強，經常要到不同地方受訓。在2006年至2008年期間，鄧炳強曾借調往法國里昂國際刑警秘書處，出任刑事專項主任一職，而當時亦是他與女兒關係最親密的時光。他憶述，女兒當時約11歲，隨他到法國升學，由於太太沒有隨行，故當時只有父女兩人在異地「相依為命」。

堂堂一個大男人，除了要適應外國陌生的工作環境外，更要細心照顧女兒的日常起居，難度可謂十分高。鄧炳強說：「我唔係好識煮飯，但心諗喺嗰邊，日日食西餐都唔係辦法，唯有煲下飯，煎下豬扒同雞翼，再唔係就買條豬肋骨，斬件變排骨去蒸。」廚藝創意滿分，愛女卻不太懂得欣賞，吃了一段日子後，女兒鼓起勇氣對他說，其實她只吃沙律菜就好。

雖說這個爸爸的廚藝不敢恭維，但在當「柴可夫」司機上，鄧炳強卻是相當稱職。他說，如果早上有空，會盡量抽時間開車送女兒上學，在途中聽聽女兒談在學校的事，日子過得平淡而幸福。

防狼器警報嚇壞女兒

不過，這個「長憂九十九」的爸爸，暗地裡仍認為壞人無分國界，擔心女兒不在身邊時會有危險。鄧炳強特地把防狼器交給女兒，讓她掛在背包，叮囑她遇到危險時將壞人嚇退。有一天，鄧炳強因為早上有公務在身，只可送女兒到巴士站乘車。怎知道上學高峰時段，巴士甚為擠擁，掛在女兒背包的防狼器因此鬆脫，巨大的警報聲響遍整輛巴士，女兒亦被嚇得不知如何是好，結果大哭起來。最後，他收到巴士公司的電話後，只好駕車折返，將防狼器關掉。鄧炳強攤攤手說：「個囡覺得成件事瘀到爆，自此就唔肯再掛個防狼器喺書包喇。」

兩父女相處時「蝦碌」不絕，鄧炳強強調，在女兒面前，他只願當慈父。愛女成長過程中，最重要是開心，其次是不要學壞。他笑言：「我點避免佢去學壞呢？招數就係日日都煩住佢。好彩佢都好樂意同我分享自己睇法，有時佢會分享學校有啲人，會為自己利益而影響到人，咁我就趁機同佢講道理囉。(我)開心佢喺成長過程中，保有一顆純潔嘅心。」

鄧炳強又透露，在女兒成長教育的分工上，他通常是負責學術，以及品格成長的部分，但他坦言不會嚴格規定，女兒在讀書上一定要考取高分，「個囡喺法國讀書，之後再去咗英國升學。嗰邊啲教育唔會追求學生默書100分，相對壓力就無咁大。」他更認同小朋友讀書開心，遠比一時成績高低更為重要，「其實讀得開心，自然你唔叫佢睇書，佢都會自己去睇。」

多傾談少責罰減代溝

說起父女間的相處方式，鄧炳強認為最重要是「多溝通，多傾談，少責罰，懷有同理心」，形容這才是與年輕一代的相處之道。他說：「好多時無論上一代同我哋，抑或我哋同下一代，文化唔同，自不然會有代溝。我都未必完全知個囡諗乜，不過唔知咪聽下囉，了解下，睇下識唔識，唔識都唔緊要㗎。作為爸爸，會尊重同信任個囡嘅選擇。」

現實生活當中，當然少不免遇上父女爭吵，或者意見相左的時候。鄧炳強指，當大家意識到雙方各不相讓時，彼此會有默契主動帶開話題，避免再討論下去。外間有傳鄧炳強將於下屆政府擔任更高職位，問及會否擔心與家人相處時間減少時，他稱：「我諗社會上我仲有貢獻到，盡力而為啦，我相信我屋企人都會支持我嘅。」他又說，只要有心，總能抽空與愛女培養感情。

吾家有女初長成，他說現在女兒已長得亭亭玉立，自有一方天地，或上班，或談戀愛，生活忙碌，小時候依賴著爸爸的日子已不復再。不過，女兒仍會不時回家，一家共聚天倫，對他來說已是最大的幸福。最後，他更細聲地說，「哎……早啲結婚，畀我做公公，我都會好開心㗎。」