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2023-11-24 09:00:00

am專訪｜青嶼幹線觀景台活化正收集建議　葵青DO鄧顯權：公眾參與最重要　冀善用潛力搞旺設施

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鄧顯權接受《am730》專訪時提到，希望可善用青嶼幹線觀景台的發展潛力，把場地搞「旺」一些。(李睿哲攝)

鄧顯權接受《am730》專訪時提到，希望可善用青嶼幹線觀景台的發展潛力，把場地搞「旺」一些。(李睿哲攝)

青馬大橋是不少海外旅客訪港必經之路，而在青衣島一角亦有一個介紹青嶼幹線的展覽館，兩者至今落成逾26年。在對開的馬灣海峽景觀未來出現變化前，政府現正就活化青嶼幹線觀景台收集市民意見。今次是地區小型工程計劃審批權撥歸政府後，當區首批旗艦項目之一，葵青民政事務專員(DO)鄧顯權接受《am730》專訪稱，希望可善用設施的發展潛力把場地搞「旺」一些，同時重新把場地與葵青區連繫起來，創造一個更好的地方「說好葵青故事」。

記者：羅庸軒

在青嶼幹線觀景台可一覽汀九橋和海景。(李睿哲攝) 在青嶼幹線觀景台可一覽青馬大橋和海景。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台有店舖可出售預熱食物。(李睿哲攝) 在青嶼幹線觀景台可一覽汀九橋和海景。(李睿哲攝) 在青嶼幹線觀景台可一覽汀九橋和海景。(李睿哲攝)

今年首10個月逾5萬人次到訪

坐落青衣島西北角落的青嶼幹線觀景台及訪客中心，坐擁青馬大橋和汀九橋的海景，與青馬大橋一同在1997年啟用，初時吸引大批市民到訪一覽新橋景色，惟熱潮過後人流不再，公共交通服務在緊接數年亦縮減至每小時一班專線小巴。在疫情前的2019年，觀景台有約11.6萬人次到訪，而今年截至上月31日訪客人次已達53,280人，約為疫前的一半。為吸引更多遊客，葵青民政事務處今年8月推出「青嶼想想」計劃，就活化觀景台收集市民意見，包括在區內擺街站、舉辦工作坊和邀請遞交建議書等。

計劃屬於葵青區地區小型工程項目之一，相關小型工程撥款以往由區議會審批，至前年被政府收回權力，交由民政事務總署或各區民政處、康文署統籌。鄧顯權認為，往時工程經區議會通過可算獲得民意授權，但如今只由政府收集意見後決定，縱使項目不如以往的「避雨亭」般分散在區內，但相對就缺乏民意。當區因應《青年發展藍圖》新成立的地區青年社區建設委員會其後向民政處「獻計」，建議就活化舉辦雙向參與的公眾活動，在徵集意見的同時，亦清楚向市民講解難處和限制等，他更形容為小型工程進行公眾諮詢屬全港首創。

鄧顯權接受《am730》專訪時透露，加入政府前已曾到訪青嶼幹線觀景台，並察覺到交通不便的問題。(李睿哲攝) 政府正就活化青嶼幹線觀景台徵收公眾建議。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台目前有一間專賣鐵路模型的店舖進駐，鄧顯權認為即使相對小眾，但仍有一定特色。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台第二層有較大空間供創意發揮。(李睿哲攝) 政府正就活化青嶼幹線觀景台徵收公眾建議。(李睿哲攝)

預計景色未來10年有大改變

「青嶼想想」計劃在收集意見後，會展開全港投票，選出最受歡迎的建議後民政處將開始設計和工程。不過鄧顯權坦言，觀景台有其硬件限制，如政府早年興建時只視該處為展覽地方，地下並沒有鋪設污水渠，又指政府場地的樹木不能輕言便移走。他舉例說，在收到建議在觀景台增設餐飲設施和種植特色樹木吸引訪客「打卡」時，雖不會直接拒絕但也會分享實際難處，又認為收集意見過程最重要是公眾參與，即使最終採納建議時會按現實修改方案，但諮詢也是想先聽取市民意見。

現時由觀景台第三層外望，除看見兩條橋樑外，亦可見聯合船塢和馬灣海峽。鄧顯權指，2033年將會有一條比青馬大橋高的青衣至大嶼山連接路高架橋，在其南面落成，加上聯合船塢地主正申請把現址改建成大型屋苑，料現有景色在10年內將會有很大改變。至於觀景台活化後的定位為何，他笑言建議書下月3日才截止收集，現階段不宜談太多，強調政府對此態度開放。

青嶼幹線觀景台頂層設有免費的望遠鏡。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台現設有一間專賣鐵路模型的店舖，圖為店舖負責人。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台可一覽有青馬大橋的海景。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台現設有一間專賣鐵路模型的店舖，圖為店舖負責人。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台頂層種有一棵樹。(李睿哲攝)

坦言不希望活化後熱潮僅得3個月

自小在北葵涌石蔭東邨長大的鄧顯權，希望活化後的觀景台可用盡設施「潛能」，盡量「搞得旺啲」，又說葵青區連接九龍與新界、機場與市區，具備基建樞紐角色和上百年歷史，期盼日後可同時加入地區特色、故事和歷史等，重新連繫葵青區以至各區訪客、說好葵青故事，「張愛玲喺佢本《小團圓》都提過嚟青衣旅行。」他又舉例指，以往曾有建議把近2萬平方米的設施改成寵物友善場地、在青馬大橋和日落景色前舉辦黃昏音樂會等。

民政處今年8月開始啟動「青嶼想想」計劃，9月起接受公眾遞交建議書，截至上周三(15日)已收到近70份，之後會安排部分較優秀建議的倡議人，與青年建設委員會、較年輕的建築學者交流，明年1月至2月展開公眾投票選出「我最喜愛觀景台」。鄧顯權期望，2026年前可完成整個活化，惟坦言不希望日後只有兩、三個月熱潮。他又說，觀景台目前有一間專賣鐵路模型的店舖進駐，雖然相對小眾但有一定特色，也有助吸引顧客前來，希望活化後的觀景台往後也能夠「搞得起」。

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青嶼幹線訪客中心有展覽介紹香港機場核心計劃工程。(李睿哲攝) 青嶼幹線訪客中心有展覽介紹青馬大橋。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台現時只有一條專綫小巴線途經。(李睿哲攝) 青嶼幹線觀景台停車場現時有38個私家車咪錶位。(李睿哲攝) 談到青嶼幹線觀景台交通問題，鄧顯權冀先善用現有停車場位置。(李睿哲攝)

形容交通不便屬「雞與蛋」問題

目前青嶼幹線觀景台只有一條專綫小巴308M線途經，且指定時段內僅每小時一班車繞經。鄧顯權2008年加入政府前，亦曾帶同家人到訪，他憶述當時已察覺到交通不便的問題，離開時更需要電召的士，又稱區議會其後雖曾爭取加強該處交通，惟小巴營辦商也有其商業考慮。

被問到日後會先活化觀景台或加強接駁交通，鄧顯權稱會一併考慮這個「雞與蛋」的問題，直言交通營辦商「唔覺得有客上落，就自然盡量唔途經呢度」。他認為，這個問題與觀景台定位或活動主題有關，例如是否主力吸引駕駛者來訪等，現階段應該先善用現設有38個私家車、18個旅遊巴泊位的停車場，必要時可增設私家車位和提供穿梭車，重申最基本的問題是「你有咩吸引到人嚟」，「始終要講到畀人聽呢度有啲乜，唔只係青馬大橋景色。」

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