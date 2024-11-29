「東京奧運是我第一次有笑容的比賽，以前我是沒有的，永遠都在責備自己。」上屆東京奧運蘇慧音「阿蘇」首次代表香港，然而帶著罕見神經病上陣；在背負隊友失利的絕境下，調整輕盈心境臨危受命，連勝兩場單打，終為乒乓球女子團體賽歷史性摘銅。她坦言自己是完美主義者，「緊張大師」上身經常訓練搏到盡。惟經歷傷患考驗，令她學懂心態管理，沉著應戰。養傷中的阿蘇雖無緣巴黎奧運，惟將心思投放在啟發後進。童年時曾經參加過恒生「新一代」乒乓大比拼的阿蘇，最近遇上小學生方子睿和即將升中的陳樂鋒兩位小將。跨代同場，既切磋球技，也是心智傳授，更為家長們指點迷津。

奧運前患肌張力失調症 連陪練都打輸 自2004年雅典奧運香港乒乓球歷史性奪牌之後，事隔17年，港隊再憑著阿蘇夥拍杜凱琹和李皓晴，於東京奧運獲得第二面獎牌。在電視直播上看到阿蘇每一板得分失分與否，均面帶笑容。其實賽前她曾揚言不惜「斷手斷腳」都要在東奧發揮超水準，但2020年卻不幸患上「肌張力失調症」，令她握板的右手腕肌肉會無預警收縮，嚴重影響發揮。「原本每天7至8小時的密集操練，變成僅3小時。出戰前夕仍未見起色，愈是想著右手，愈是無法控制，就連與陪練員對打都會輸。」 心情陷入迷惘的她，最終被心理老師啟發。「適當的時候要給自己鼓勵，起初打失一球時迫自己強顏歡笑，認同下一球將會更好，後來習慣了，便是對自己的肯定。」全靠阿蘇學懂心態管理，放下情緒包袱，最終在東奧舞台奇兵逆轉勝。「那次東奧真的是我首次用笑容作賽。」

認真比賽 其實輸都可慶祝 「心態決定高度。」是否成為運動員後，方能開竅領悟嗎？以乒乓球為例，早在幼稚園便可開始玩，事關小朋友神經協調性較靈活，也是磨練心智的最佳時刻。如中國香港乒乓總會主辦、恒生銀行全力支持的「恒生乒乓球學院」，歷年來透過舉辦「恒生新一代乒乓大比拼」，讓9歲或以下的小朋友藉參與相應水平比賽，從小培養對乒乓球的興趣及體育精神。經此階梯至今已培育逾百位青少年運動員，而蘇慧音早在4歲時，已是2003年的乒乓大比拼亞軍得主。 採訪當日，阿蘇觀察同為乒乓大比拼得主，小三的方子睿與明年升中的陳樂鋒，兩位乒壇小將的友誼賽，從中給予意見。兩位嘻嘻哈哈的小朋友，落場「比賽」即動真章，二人眼神凌厲專注，板板扣殺毫不禮讓。「速度型的子睿較勇於搏殺，而樂鋒正手打法質量高與協調性強。」比起二人的打法風格，她更欣賞兩位落場時的認真心態，不計較輸贏，令她回想起11歲在父母陪同下到瑞典參與公開賽的事。「雖只能八強止步，但父母仍要帶我去慶祝，並說非贏才值得恭喜，輸一樣可以慶賀。」讓阿蘇留下很美好的回憶。

小朋友玩運動 家長有適當認識更重要 乒乓球打得叻，家長難免不自覺於小朋友的比賽添加壓力。然而當局者迷，小編便安排一場兩位爸爸二對一挑戰阿蘇的熱身賽，兼容許她化身魔鬼教練，怒罵家長。在賽後的分享環節，設身處地，家長們異口同聲終於體驗到小朋友訓練與比賽時所面對的壓力。阿蘇則笑言首次飾演教練鬧人，感覺雖爽，惟強調做法無助解決問題。 「我媽媽並不熟悉乒乓球，小時候試過跟『生膠』打法選手比賽，對方特點是擊球速度慢，乒乓球落點較沉，令我易打落網失分。」阿蘇稱母親不明所以而指責她，令她感到委屈。「我覺得父母對運動有適當的認識是一件好事。」阿蘇這句話令家長們有所反思，子睿媽媽表示試過子睿不想父母觀戰，就是基於父母不懂乒乓球，易有訓斥；樂鋒媽媽則指樂鋒爸爸本身也是乒乓球教練，父子之間易有情緒摩擦，需要她居中協調，支持父子們的付出。阿蘇憶述爸爸經常說沒有要求自己勝利，但當自己輸掉，從他的表情已不言而喻。「所以有一段時間當我輸了，會不想面對父母，並非害怕被責罵，而是感到自己對他們很失望。」故她勉勵家長應享受與每位在運動發展小朋友的奮鬥時光，也提醒小朋友在平日訓練要盡力，比賽一刻便要學懂釋懷，認同自己的努力。