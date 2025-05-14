am專題丨絕密深入依時能源石油氣庫 全自動充填轉盤曝光 最嚴謹石油氣煉成大法

提到香港燃氣能源，不止煤氣之外，還有石油氣。正確名稱為「液化石油氣」的它，能夠經加壓後變成液態裝罐貯存且易於運輸。到底石油氣是怎樣專業嚴謹「煉成」，再送到大眾手上呢？本報獲依時能源邀請，夥人氣KOL「HIFIVE」主持KaiKai與Mos，絕密深入旗下特爾高能源石油氣庫，首次曝光全自動石油氣充填轉盤的運作過程。

3,000噸最高貯存量 零電子裝置進場 依時能源位於青衣的特爾高能源石油氣庫，由一個能儲存3,000噸石油氣，10米深半地底油缸的塔型石油氣庫、一個有蓋石油氣充裝場所、兩條用於缸車裝卸的巨型石油氣充裝台、能存放最多48,000支石油氣瓶的空間，連同碼頭、辦公大樓和檢查閘口等組成，佔地達21平方公里，供應香港大多數石油氣。帶領小編與HIFIVE進場參觀的依時能源石油氣氣體工程師Hayden強調，現時石油氣庫最高運作能力為每日1,000公噸石油氣。其實家用石油氣或者一般餐廳用石油氣，只要儲存量符合標準，就不會有安全問題。惟避免發生意外，在石油氣倉庫出入工作人士均必須在檢查閘口先繳交手機和具藍牙裝置的電子產品確保安全。他續指這些大型儲存缸均配備電子缸尺，實時監控壓力與溫度，又使用數據採集與監控系統，全面掌握儲存量、出入流量等關鍵數據。「半地底缸配備先進洩漏檢測與消防系統，且石油氣缸每5年進行一次全面檢驗，由專業人員評估安全性。」連同整個場所的24小時氣體探測系統，當遇上緊急情況如火警或氣體洩漏時，立即啟動緊急停止裝置，迅速疏散。「安全是首要任務，必須保障石油氣儲存的安全性。」

輪盤充氣 肥皂驗漏 見證石油氣裝卸流程 首次進入石油氣庫，除了「繳械」之外，所有人均必須聽取安全講解，然後遵從指示穿戴全套個人防護裝備，包括護目鏡和保護手套，特別是進入充氣倉庫範圍內，既有石油氣散發刺鼻氣味，又有嘈吵的機械運作聲響，故內進工作超過一小時的話，須佩戴耳塞或耳罩。不說不知，原來除日常用8公斤釘頭石油氣瓶外，小至茶樓點心車用的2公斤到工商業用的49公斤，還另有12種款式。

Hayden續指，每天都會有貨車絡繹不絕載著石油氣瓶，到這裡進行裝卸充氣。「當駛至卸貨區，工人先將沒有氣的石油氣瓶經輸送帶送去清洗瓶身去除油脂和污漬，再到全自動石油氣充填轉盤進行自動填充，再注入瓶器。」已充氣的石油氣瓶會經過自動秤重，人手覆檢，確保一致；而部分小容量石油氣瓶，則會轉為人手填充。那麼充完氣是否代表可裝貨上車送出市面？非也！Hayden強調臨封瓶口前還要逐支噴上肥皂水，「如果不斷冒泡，即代表有洩漏風險，必須回收！」

巨型缸車充氣 供應全港屋苑 除了石油氣瓶，還有透過巨型缸車充氣，將石油氣運送至港九新界不少用中央管道供氣的屋苑客戶，如鴨脷洲海怡半島、九龍美孚新邨、新界大埔中心等。由於石油氣車輛禁止行駛過海隧道，必須靠汽車渡輪載著缸車到鴨脷洲再供應市區。當日Mos更體驗拿起笨重的輸氣管，感受重量。通過兩位年輕人的親身體驗，讓大眾了解這種常見的能源，原來都經過重重關卡，包括嚴格的安全檢測及措拖、嚴謹運作及物流，才安全送達府上，為社會「燃起」動力。