am專題｜二手處方藥網上任買 哮喘藥劑過期8年照賣

網上二手交易平台遍地開花，出售的物品亦遠超常人想像。本報最近觀察發現，有人公然將公院求診獲配的藥物放到網上兜售，當中不少更是處方藥物，包括抗凝血藥、糖尿病藥及濕疹藥膏等，售價介乎數十元至近5,000元不等。記者佯裝買家成功聯絡多名賣家，細查下竟發現有兜售的藥物，竟已過期超過8年，品質及安全成疑。有藥劑師警告，購買網上兜售的藥物，質量毫無保障，胡亂使用更有機會令病情惡化。 採訪：專題組 「全新未開，100%行貨！」、「平賣，藥物親自送到！」此類「打正旗號」公然非法兜售不同處方藥物的宣傳，在網上二手交易平台隨意見到，由醫治濕疹的藥膏，以至抗凝血藥物都有，部分盒上寫有「處方藥物」字樣，並附有圖片以及到期日，供買家參考。 過期8年哮喘藥劑照賣 記者日前佯裝成顧客，與其中一名出售哮喘藥劑的賣家聯絡。該名賣家在網上對話時直言，相關哮喘藥劑是供家中小朋友備用，曾試用過一次，之後一直存放，並沒有留意到期日。當中其中一枝藥劑的到期日為2014年6月，另一枝到期日則為2018年11月。換言之，兩枝藥劑分別已過期逾8年，以及約3年半。

該名賣家相約記者翌日到旺角一棟大廈大堂交收。記者到場後，賣家從兩個陳舊兼帶有污跡的藥盒中，拿出兩枝藥劑予記者，並謂：「藥盒有個人資料，唔畀得你，你望完我裝落個膠袋畀你啦。」當被問及哮喘藥劑已經過期，會否影響藥效時，賣家支吾以對表示：「用開嘅就得啦，照噴無問題嘅，其他我唔係好清楚，我負責交收㗎咋。」當記者再追問，賣家便匆匆離去。翻查資料，該款哮喘藥物需要藥劑師在場，以及在其監督下方可購買。換言之，在網上出售有關藥物已經觸犯法例。 大量二手醫院糖尿藥出售 除處方藥物外，網上亦有不少賣家公然出售來自公立醫院的藥物，部分人甚至以此作為賣點。其中，一名姓何的賣家指出，由於轉藥的關係，故此將糖尿病藥「Metformin Hydrochloride 500mg」放上網出售。從圖片所見，相關藥物是用醫院藥袋裝起，藥物到期日介乎2024至2025年。賣家更稱，相關藥物共有103排，每排20粒，每粒售0.5元。按此推斷，若其全數售出，即可獲得1,030元。當記者聯絡相關賣家進一步查詢時，有關帖文卻突然消失，似乎是擔心遇到衞生署「放蛇」。