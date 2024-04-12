am專題｜亞博館擴建無期　臨時醫院未遷議員憂「臨到無限期」　另倡善用感染控制中心

政府疫情期間在赤鱲角興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心，去年11月起轉為備用至今。中心所處土地原用作亞洲國際博覽館二期發展，商務及經濟發展局和機管局均表示待設施遷出後，便可即時展開擴建計劃，但至今仍然無期，有立法會議員強調博覽館擴建具迫切性，希望政府盡快審視中心用途。有議員就促請當局善用達醫院規格的中心，而非丟空或拆除，亦有學者指展覽業未如想像中蓬勃、博覽館偏遠和配套不足，反建議在啟德一帶興建新場地。

商經局：政府適時騰出用地啟擴建

由中央援建的臨時醫院建有6座病房大樓和一座醫療中心，設有參照一線隔離病房標準設計的負氣壓病房，項目移交港府後命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，主力用作治療新型肺炎病人，以及猴痘等其他傳染病人士。去年初獲委派統籌各社區隔離設施的財政司副司長黃偉綸，2021年出任發展局局長期間曾指項目雖說是「臨時醫院」，但其規模與一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。

機管局回覆《am730》指，博覽館二期擴建工程在中心遷出後會隨即展開，將興建全港最大、可容納2萬名觀眾的室內表演場地，全面落成後預計博覽館場地總面積會增加至逾100萬平方呎，成為亞洲首屈一指的娛樂地標和商家向內地零售市場推銷的最佳平台。商經局發言人回覆《am730》時重申，政府正檢視中心的後續安排，並會適時騰出用地，讓機管局啟動博覽館擴建工作。醫務衞生局回覆就指出，中心自去年11月8日起轉為備用狀態，基本所需的保安、清潔、水電和維修服務由醫管局調配內部資源維持，以確保設施維持在合適的狀態，又同樣表示政府正檢視中心的後續安排。

姚柏良認為博覽館原址擴建具協同效應

旅遊界立法會議員姚柏良指，疫後會展業保持強勁復甦，至今已面對場地不足瓶頸，但灣仔香港會議展覽中心擴建最快要2034年才落成，相反博覽館項目就相對簡單，「塊地還返畀機管局就可以好快動工」，加上機場城市建設如火如荼、鄰近有航天城11 SKIES和正重建的二號客運大樓等配套，直言博覽館有原址擴建迫切性，否則會削弱協同效應，另覓地方亦非易事。

姚柏良認為，政府應認真審視香港感染控制中心還有何作用，「如果防疫方面用唔著就應盡快釋放用地……最怕臨時臨到無限期」，倘展覽活動流失至其他地區便難以再次引入，「冇場地接唔到、引進唔到，就自然去第二度。」