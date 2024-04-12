am專題｜亞博館擴建無期　臨時醫院未遷議員憂「臨到無限期」　另倡善用感染控制中心

政府疫情期間在赤鱲角興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心，去年11月起轉為備用至今。中心所處土地原用作亞洲國際博覽館二期發展，商務及經濟發展局和機管局均表示待設施遷出後，便可即時展開擴建計劃，但至今仍然無期，有立法會議員強調博覽館擴建具迫切性，希望政府盡快審視中心用途。有議員就促請當局善用達醫院規格的中心，而非丟空或拆除，亦有學者指展覽業未如想像中蓬勃、博覽館偏遠和配套不足，反建議在啟德一帶興建新場地。
記者：羅庸軒
商經局：政府適時騰出用地啟擴建
由中央援建的臨時醫院建有6座病房大樓和一座醫療中心，設有參照一線隔離病房標準設計的負氣壓病房，項目移交港府後命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，主力用作治療新型肺炎病人，以及猴痘等其他傳染病人士。去年初獲委派統籌各社區隔離設施的財政司副司長黃偉綸，2021年出任發展局局長期間曾指項目雖說是「臨時醫院」，但其規模與一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。
機管局回覆《am730》指，博覽館二期擴建工程在中心遷出後會隨即展開，將興建全港最大、可容納2萬名觀眾的室內表演場地，全面落成後預計博覽館場地總面積會增加至逾100萬平方呎，成為亞洲首屈一指的娛樂地標和商家向內地零售市場推銷的最佳平台。商經局發言人回覆《am730》時重申，政府正檢視中心的後續安排，並會適時騰出用地，讓機管局啟動博覽館擴建工作。醫務衞生局回覆就指出，中心自去年11月8日起轉為備用狀態，基本所需的保安、清潔、水電和維修服務由醫管局調配內部資源維持，以確保設施維持在合適的狀態，又同樣表示政府正檢視中心的後續安排。
姚柏良認為博覽館原址擴建具協同效應
旅遊界立法會議員姚柏良指，疫後會展業保持強勁復甦，至今已面對場地不足瓶頸，但灣仔香港會議展覽中心擴建最快要2034年才落成，相反博覽館項目就相對簡單，「塊地還返畀機管局就可以好快動工」，加上機場城市建設如火如荼、鄰近有航天城11 SKIES和正重建的二號客運大樓等配套，直言博覽館有原址擴建迫切性，否則會削弱協同效應，另覓地方亦非易事。
姚柏良認為，政府應認真審視香港感染控制中心還有何作用，「如果防疫方面用唔著就應盡快釋放用地……最怕臨時臨到無限期」，倘展覽活動流失至其他地區便難以再次引入，「冇場地接唔到、引進唔到，就自然去第二度。」
陳凱欣促政府善用設施 如借床位供院舍裝修
曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣就認為，現時中心屬北大嶼山醫院的一部分，加上設備達醫院級數，理應視作一間醫院看待，「絕對唔會突然之間拆咗佢。」她建議當局善用中心而非任由其丟空，同時要向外界加強講解，「畀人知道呢個係必須嘅醫院」，舉例稱有公立醫院內科病床使用率爆滿時，可利用病床協助分流。
陳凱欣更大膽提議中心可借出作臨時安老院舍，騰空原有院舍改善或加裝通風系統及設備，有助日後減低爆發傳染病的風險，「萬一有困難，可以臨時借場用嚟大型裝修」，同樣安排亦建議可套用於公立醫院騰空病房檢查大樓結構或病房硬件。陳凱欣呼籲當局加強向市民宣傳中心的定位，例如可在哪些傳染病爆發時動用，至於博覽館擴建安排就建議政府可另作安排。
鄺家麒形容博覽館乏配套不吸引商界
香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒表示，本港疫後復常的同時展覽業未算太「旺場」，「唔覺得展覽業真係咁蓬勃」，解釋現時外國買家數目或展覽的規模，暫時都未回到疫前水平。他又說，其接觸的商界都較喜歡到灣仔會展，因為較方便他們談生意甚至到訪合作夥伴辦公室，「冇乜辦公室喺東涌」，同時博覽館就只有鄰近機場和港珠澳大橋優勢、缺乏配套，「做完展覽冇任何商務活動，一係要山長水遠出返嚟市區。」他反建議在啟德或東九龍興建會展場地更理想，既有更好的城市規劃，亦能與啟德體育園有協同效應，「好過將香港感染控制中心咁短時間(運作)就拆除。」