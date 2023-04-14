am專題｜「仙女棒」「許願棒」網上熱賣　網店不提「煙花」拒面交避放蛇

「嘩！好靚呀！勁浪漫！」近年，不少人為重要日子增添氣氛，都喜歡買下一堆「仙女棒」打卡。而在網上平台，只要搜尋「仙女棒」、「滴滴金」等關鍵字，即搜索出為數不少的網店，同有出售相關違禁品，價錢由40元至過百元不等。 記者佯裝成顧客，向其中一家網店查詢。該店主稱，「仙女棒」一包10支售40元，長度30厘米可燒1分鐘左右，而售價60元、長達45厘米的仙女棒，則可燃燒約1分半鐘。從照片可見，其出售的紅色包裝「仙女棒」，上面以簡體字寫有「网红电光花」字眼，後面更寫著「MADE IN CHINA(中國製造)」，並有一行英語警告標示，指產品易燃。

該店主又表示，如若購買需經網上過數，並且只限郵寄，不設當面交收。當記者追問為何不能面交時，店家指：「呢啲嘢穩陣啲好，保障雙方權益。寄過嚟畀你都好快架啫，一日就搞掂。」當記者略顯猶豫，店主落足嘴頭表示：「放心喇，我賣咗好多年都無問題喎，寄快遞去智能櫃，更加唔會知邊個收啦。」 店主不諱言「許願棒」來自內地 然而，掩飾違規銷售煙花可謂各施各法，有網店便以「許願棒」作掩飾，出售效果強勁的煙花。從照片可見，其出售的「許願棒」最高可噴出30厘米花火，歷時長達一分鐘。該店家多次強調「許願棒」點燃後會有「震撼效果」，但絕口不提「煙花」二字，而包裝上亦沒有任何警告字句。即使「許願棒」售價近60元一支，仍然有價有市。該店主透露，近日有客人一口氣買下200支，導致暫時斷貨，「有客掃晒貨要等今星期尾先會再返貨啦。」當問及貨物產地來源時，他更不諱言稱：「除咗內地仲有邊度丫？」