am專題｜倡大球場改建 目標與啟德齊辦盛事 鄭泳舜：盛事球場 九龍一個 香港一個

香港大球場最快下半年改建，啟德體育園明年啟用，大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜受訪時指，本港將增辦盛事，建議啟德場館啟用後，政府觀察啟德場館和大球場的使用情況一年，才敲定大球場未來改建方案，包括重新檢視9,000座的建議。他亦相信，本港未來可做到「九龍一個、香港一個」盛事球場。文化體育及旅遊局覆稱，正檢視香港大球場不同發展方案和作相關研究，大球場改建後座數有待確定。
記者︰曾偉龍
大型體育活動事務委員會副主席兼九龍西立法會議員鄭泳舜接受本報專訪時表示，政府原計劃啟德體育園區明年啟用後，將現時4萬座的香港大球場改成9,000座的區域性運動場，加入跑道和符合標準的田徑比賽設施，但本港正發展體育盛事，場地需求大，「我知道book(預訂)大球場都唔容易，又要養草，足球欖球賽事又好多，好多中大型賽事都好需要大球場」。
他建議，政府可視乎啟德場地明年啟用後一年與大球場的運作情況，才決定大球場改建方案，「至少去到全運會(明年11月)之後先處理」，例如參考啟德場館啟用首年的使用率、場地租金和各體育項目對場地的需要等，「一啲未必有好多盈利嘅比賽，係咪支付到啟德嘅租金？」
改建香港大球場是2017年《施政報告》提出「體育及康樂設施五年計劃」下15個進行技術可行性研究的體育及康樂設施項目之一，康文署2021年曾就改建方案諮詢灣仔區議會，建議球場座數改建為9,000座。
鄭泳舜指，當時政府未談盛事經濟，大型體育活動事務委員會已討論了很多體育盛事，希望吸引更多亞洲體育盛事來港，並相信全運會後會有更多內地聯賽和球隊來港，目前場地不敷應用，「大球場一郁，三、四年冇得走，而家三萬人以上場館都只係大球場，多咗一個亦都只係兩個，大城市都唔會淨係得一個大型場地……橫掂我哋拓展緊體育產業，場地咁缺，(大球場)有冇需要繼續做多段時間？」
政府應在「觀察期」內研究大球場定位
他認為，本港有條件做到「九龍一個、香港一個」盛事球場，而體育比賽有淡旺季，啟德場和大球場可起分流作用。他進一步指，政府應在「觀察期」內研究大球場定位、設計和座數，如球場設賽道會令球場距看台變遠，若大球場定位為田徑場亦會影響座數設計，「香港有幾多田徑賽會成日有一萬人睇？呢啲都要度一度」。
大球場原計劃改建成公眾運動場，鄭泳舜指出，「體育及康樂設施十年發展藍圖」中提出16項康體設施工程項目，當中14個與體育運動相關，包括白石體育園、東涌第107區聯用綜合大樓、愛秩序灣體育館及休憩用地等應加快發展，滿足公眾運動場地的需求。
他又強調，大球場使用多年，設施有待提升，如草地質素、更衣室、座位、餐飲和運動員設備等，故不會反對改建大球場，而大球場盛載了很多香港球迷的回憶，較佳的保育不是「攞啲嘢擺落博物館」，而是令球場「重生」。可參考外地翻新體育場館經驗，賦予球場「重生」，舉例俗稱「水立方」的國家游泳中心在京奧後變成「冰立方」，主辦冬奧會，杭州亞運後很多場館均會改建，發揮場地最大用途；同時保留場館象徵的香港人精神，以及在七欖等盛事中的歡愉精神，「唔淨係儲起佢，未來亦可以發揚光大」。
文化體育及旅遊局覆稱，啟德園區主要設施預計今年底竣工，明年上半年啓用，局方正檢視香港大球場不同發展方案和進行相關技術可行性研究，確保大球場改建後有清晰的定位，以推動體育運動的長遠發展，而改建後實際座數仍有待確定。對於有意見擔心香港大球場改建後，灣仔運動場會拆卸，當局重申，灣仔運動場屬於田徑比賽及訓練場地，政府並無拆卸計劃。