am專題｜偷雞駛入學車禁區練習  學神師傅同負刑責

新冠疫情令到運輸署駕駛考試多次暫停，積壓大量「學神」等待考牌。本報記者早前到九龍城、油塘及跑馬地等多條禁止「學神」駛入路段觀察，發現不少教車師傅疑為追趕考試進度，屢次指示「學神」違規駛入有關「禁區」練習。執業大律師陸偉雄表示，「學神」在駕車期間若因違例而發生交通意外，「學神」和教車師傅同需負上責任；有保險業界人士更稱，「學神」及師傅隨時要攤分巨額索償。 採訪：專題組 為防干擾駕駛考試，九龍天光道駕駛考試中心規定每日上午7時半至晚上7時半，學車人士不得駛進，星期日及公眾假期例外。本報記者在一個平日下午到上址觀察，發現在短短10分鐘內，已至少有3名教車師傅，違規指示「學神」由天光道右轉入考試場地練習泊位。無獨有偶，另一考試熱門路線油塘高超徑，運輸署亦訂明星期一至五上午7時半至晚上7時半、星期六上午7時至下午4時，禁止「學神」駛入。記者在平日時間亦直擊一輛掛有「學」牌的客貨車，於禁止學車時段在該路段練習「窄路掉頭」。

駕駛考試遇「學神」練習 記者現場觀察所見，坐在司機位的「學神」手忙腳亂，胡亂扭軚，不分倒車方向，掉頭時更突然大力踩油門，險些撞向一旁鐵絲網，令教車師傅需要急急煞停。此時，剛巧有一輛正在考車的白色小型客貨車駛至，該輛客貨車見狀，亦被嚇窒急剎。待「學神」脫險後，該考試車輛才敢駛入高超徑繼續考試。 事實上，高超道右轉入高超徑的掘頭巷，為一所小學上下課的必經的出入口。有街坊透露，自2016年有學車在上址發生過交通意外，將行人路一排「倒U」形行人路欄杆撞至傾斜後，運輸署已將其換成為較為穩妥的石柱，以保障學童及行人安全。記者翻查Google地圖時間軸，在2016年12月該處的行人路，的確為一排「倒U」形行人路欄杆，2020年10月的Google實景圖顯示，行人路欄杆已換成石柱。