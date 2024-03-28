am專題｜內地客逛獨立書店 愛香港情懷 店長：書店遊吸觀光客或阻生意

香港擬推動盛事經濟和文化深度遊吸引旅客，獨立書店早已成為部分內地客的文化景點。獵人書店店長黃文萱表示，遊客願意透過獨立書店的選書來認識香港的文化地景，而去年通關後內地客生意曾佔30%，喜好香港情懷、流行曲和性別議題書籍，亦有內地書客會找尋內地未有出版的書刊。界限書店店長廖詠怡則指，書店有內地客和日本客光臨，亦有本地書客會自發「書店遊」，但她認為太多觀光客反會影響生意。記者︰曾偉龍 香港的獨立書店是城市獨有的文化地貌，除了3月底結業的上環見山書店獲內地社交媒體「小紅書」推介，微博亦有不少帖文分享在旺角或灣仔逛獨立書店的見聞和圖片，作為內地文青來港逛獨立書店的索引。

位於深水埗的獵人書店店長黃文萱說，知道「小紅書」有人整理香港的獨立書店地圖，而去年與內地全面通關後，書店有不少內地客光顧，當時內地客生意達30%，他們喜好香港情懷和流行文化的書刊，例如是有關已故歌手「哥哥」張國榮和粵語流行曲的作品，性別議題的書籍亦較受內地客歡迎。她又指，部分內地客會尋找內地未有出版的書籍，而中文大學出版社有出版一些內地學者的作品，同樣較受歡迎。 黃文萱認為，主流大書店有商業化的選書理念，而各分店都大同小異，獨立書店的選書則會呈現到書店如何理解香港，所以遊客更願意透過有個性的獨立書店認識城市，「睇小誌、地區雜誌，先感受到當地人嘅狀態。」

深度遊難由上而下規劃 內地掀起深度遊熱潮，不少旅客亦到深水埗遊覽，黃文萱表示， 深水埗舖租較其他地區便宜，容納不少文化小店，有內地的年輕男女悉心打扮，專程到訪深水埗參觀和打卡拍照。旅發局在各區推出深度遊路線，在深水埗亦有以藝文、布藝和飲食等主題路線，但黃文萱認為，深度遊難以由上而下規劃，因遊客才清楚自己希望從甚麼角度切入，而現時政府執法普遍偏嚴，壓縮了民間特色文化的生存空間，令政策顯得矛盾，「一邊想有帶來嘅好處，但一邊又打壓」，舉例應容許大牌檔在不影響途人的情況下擺放枱凳，若一刀切控以阻街，則會令特色大減。