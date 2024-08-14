am專題｜內地體育結合健康政策　歐美體育文化深厚成龐大產業

港府被指體育產業化政策乏善足陳，教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，英國人跨代追捧同一足球會，美國人亦自幼接觸棒球運動，運動項目在國內均建立了完善的商業模式，而內地體育政策更結合健康和教育政策，舉例深圳立法規定中小學每天必須一定課節和體育活動時間。他指，香港體育政策發展較遲，需時建立欣賞體育的文化。

精英體育項目被指是「燒錢」玩意，長遠需要體育產業支持。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，香港回歸後才有較多政策推動體育，起步較遲，近年運動風氣才轉盛，但難與歐美地區相比，舉例英國有逾百年足球歷史，老牌球會更獲跨代支持，「阿爺又睇曼聯，阿爸又睇曼聯」，英國人自小便會舉家購票入場支持愛隊，每年購買波衫，美國人亦有深厚的棒球運動文化，自小與家人打棒球，亦會舉家穿州過省為棒球隊打氣，「作客就全家人住幾晚」。