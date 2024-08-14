am專題｜內地體育結合健康政策　歐美體育文化深厚成龐大產業

港府被指體育產業化政策乏善足陳，教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，英國人跨代追捧同一足球會，美國人亦自幼接觸棒球運動，運動項目在國內均建立了完善的商業模式，而內地體育政策更結合健康和教育政策，舉例深圳立法規定中小學每天必須一定課節和體育活動時間。他指，香港體育政策發展較遲，需時建立欣賞體育的文化。
精英體育項目被指是「燒錢」玩意，長遠需要體育產業支持。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，香港回歸後才有較多政策推動體育，起步較遲，近年運動風氣才轉盛，但難與歐美地區相比，舉例英國有逾百年足球歷史，老牌球會更獲跨代支持，「阿爺又睇曼聯，阿爸又睇曼聯」，英國人自小便會舉家購票入場支持愛隊，每年購買波衫，美國人亦有深厚的棒球運動文化，自小與家人打棒球，亦會舉家穿州過省為棒球隊打氣，「作客就全家人住幾晚」。
雷雄德︰欣賞體育文化建立需時
他認為，外地體育文化深厚，累積大量球迷觀眾，才能吸引商業投資和贊助，形成完善的商業模式，「你都會想贊助多人睇嘅運動……市場係好直接，恒生贊助乒乓球學院係難得」，香港需時建立欣賞體育文化。
內地方面，雷雄德指，國內體育政策可結合健康和教育政策，例如全民健身與國民衞生有關，可減少社會醫療負擔，體育教育則與教育政策有關，例如深圳設有體育法例，規定中小學必須有一定課節和體育活動時間。翻查規定，深圳義務教育階段學校每天需設一節體育課，高中每周設三節體育課，中小學每天大課間體育活動不少於30分鐘。
他指出，香港體育專員現屬文化體育及旅遊局下，「係三瓣中嘅一瓣」，較難統籌衞生及教育政策，而本港基層醫療系統未有大力推廣健身運動，教育制度內的運動時數亦屢受考試等擠壓，「教育局可唔可以規定考試期間都要保留運動、課外活動，佢唔會咁做……體育科而家先開始（加入升中）呈分，只係2分咋，（家長）都呱呱嘈啦」。